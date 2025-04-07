Ранее Франческо Тотти пригласили на мероприятие в Москву. Бывший игрок римлян согласился посетить столицу оккупантов, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Тотти в Москве

В сети появились кадры из одного российского аэропорта. На видео видно, что Франческо Тотти прибыл в Москву, где посетит ежегодную церемонию Рейтинг Букмекеров.

Мероприятие в столице России состоится 8 апреля. Франческо Тотти стал специальным гостем церемонии РБ.

Тотти прибыл в Москву: смотрите видео

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину мероприятие посещали другие представители футбола. Среди них Эммануэль Адейбайор и бразилец Кафу.