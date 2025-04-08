Бывший футболист Ромы и сборной Италии Франческо Тотти впервые с начала полномасштабной войны в Украине посетил Россию. "Императора" пригласили на церемонию награждения Премии Рейтинга Букмекеров, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Легенда итальянского футбола и Ромы прибыл в Москву: позорное видео

Тотти стал самым дорогим амбассадором

В своих заявлениях звезда футбола оправдывался, мол, он "спортсмен и продвигает ценности по всему миру". Впрочем, экс-капитан Ромы несколько лукавил. Оказалось, что его поездка не была бескорыстной. Российская сторона щедро отблагодарила знаменитого футболиста за лояльность.

Генеральный директор Рейтинга букмекеров Аскер Тхалиджоков рассказал, во сколько обошлось приглашение Тотти в Москву. Очередной "голубь мира" получил от россиян гонорар, который оказался самым большим в истории награждения премии.

"Без конкретики, но это шестизначная сумма в евро. Это самый дорогой амбассадор в истории премии? Думаю, да", – сказал директор Рейтинга букмекеров.

Напомним, что Франческо Тотти завершил карьеру в 2017 году. В составе римского клуба "Император" сыграл 785 матчей, забил 307 голов и отдал 205 ассистов. Вместе с Ромой он завоевал пять трофеев.

В сборной Италии Тотти провел 58 поединков и отметился девятью голами. В 2006 году в составе "скуадры адзурры" стал чемпионом мира.