Утім, після завершення кар'єри він продовжив свій образ життя, хоча і став стриманіше. Що відомо про Мілевського та чим займається колишній динамівець під час війни Росії проти України – розповідає 24 канал.

Як на Мілевського вплинула війна?

У 2021 році Мілевський завершив професійну кар'єру футболіста, покинувши Минай. Згодом він почав займатися веденням блогу на своєму ютуб-каналі "Міля", але з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року покинув цю справу.

Артем Мілевський / Фото з інстаграму ексфутболіста

Журналіст Сергій Болотніков на ютуб-каналі КДК розповів, чому ексдинамівець припинив вирішив закинути свій блог, адже на колишнього нападника сильно психологічно вплинула війна.

Люди, які безпосередньо контактують з Мілевським, розповіли мені. Він зараз знаходиться у Києві та продовжує відпочивати. Я так розумію, його дуже психологічно підбила війна. Він нічого не хоче, закинув блог, там із початку війни нічого не виходить,

– розповідав Болотніков.

Окрім того, він запевнив, що Мілевському пропонували брати участь у благоднійних матчах або грати за команду ветеранів, але ексфутболіст відмовився. Також, за словами Болотнікова, ексфорвард Динамо не захотів проходити навчання на менеджера або ж тренера.

Андрій Сеньків теж висловлювався щодо Мілевського. Зокрема, журналіст розповів, що легенда київського клубу набрав зайвої ваги та відвідує бари, але не так, як під час футбольної кар'єри.

"Я нещодавно бачив Мілевського. Я зайшов у бар у Києві подивитися Арсенал – Тоттенхем, а там Міля сидить, п'є чай, дивиться футбол та вболіває за Зінченка. Виглядав він не так, як раніше. Видно, що набрав кілограмів 10 – 12, опух, заплив. Він, мабуть, мав схильність до зайвої ваги, це було ще видно, коли він грав за Минай", – сказав Сеньків.

У травні 2022 року колишній футболіст збірної України та Динамо опинився у центрі скандалу. Відома співачка Дар'я Астаф'єва розповіла про те, як вона волонтерила в одному із закладів Києва, де і зустрілася з Мілевським.

Із ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?". Я вже не стрималася, вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі". І він перестав приходити,

– розповіла Астаф'єва.

Сам Мілевський не коментував ситуацію щодо конфлікту зі співачкою. Іноді він підколював її після того випадку, наприклад, опублікувавши в інстаграмі фото із супом.

Влітку того ж року колишній гравець Динамо зовсім зник із соціальних мереж. Про нього було відомо лише від третіх осіб, зокрема, журналіст Роман Бебех в інтерв'ю Футбол24, висловився про стан ексфутболіста київського клубу.

Почалась війна і це затягнуло його в депресивний стан. Мілевського, як на мене, треба спробувати якось підтримати та інтегрувати в життя. Я з ним говорив. На нього дуже сильно вплинула війна, коли він побачив, як бомблять, як помирають люди. Він каже, що не розуміє, навіщо це все робиться. Хочу, щоб всі зрозуміли, що він дуже глибоко перейнявся усіма подіями і йому не байдуже,

– поділився Бебех.

У лютому 2023 року Мілевський зрештою з'явився у публічній площині, написавши пост на підтримку України: "365 днів. З багатьма познайомився за цей рік, усім тисну руку! Усім респект! Браво, Україна". У березні він разом з Олександром Алієвим завітав на матч Динамо – Інгулець.

Пізніше ексдинамівець частіше почав публікувати дописи в інстаграмі, а також поновив блог на своєму ютуб-каналі "Міля". Окрім того, він навідався на прощальний матч Євгена Селезньова.

Що відомо про конфлікт Мілевського з Алієвим?

Згодом у колишнього футболіста з'явилися значні проблеми, про які почали говорити його найближчі футбольні друзі – Селезньова та Алієв. Євген наголосив, що Артем не бере слухаву та відмовляється від кваліфікованої допомоги, а Олександр лише підтвердив цю інформацію.

Вчора Артем мав виїхати до лікарні, ми про все домовилися з лікарем. Все це був готовий оплатити Ігор Михайлович Суркіс. Він сказав мені, щоб я його поклав до лікарні на реабілітацію і він готовий все оплатити. Ну і досі людина не бере слухавку, не хоче. Тож я вас прошу, більше не пишіть мені допомогти "кенту". Я готовий протягом 5 – 6 місяців це зробити, але людина мене не чує. Він сам цього особисто не хоче,

– заявив Алієв.

У результаті на початку 2024 року між колишніми одноклубниками виник конфлікт на тлі того, що Алієв в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про проблеми Мілевського, який потрапив у лікарню через алкогольну залежність.

"Мілевський був у комі. Я щодня і перед інтерв'ю був у нього. Він одужує, лікується. Артем має багато доброзичливців, але й багато тих, хто бажає йому зла. Йому потрібно перебудуватися, забути, що він був футболістом. Усе це минуло. Зараз у нього новий етап у житті. Як і в мене. Життя на цьому не закінчується. Може, цей етап буде навіть кращим, ніж той у футболі. Перебудовуватися важко, але потрібно. На те ти й мужик", – поділився Алієв.

Мілевський розлютився на Алієва, назвавши це дурним вчинком. У інтерв'ю Олександру Волошину він висловився про те, що Олександр розповів про його стан.

Раз уже Саша Алієв розповів усю цю історію в пресу… Я думаю, це дуже дурний вчинок. Я вже можу зараз говорити, хоча я не збирався нікому це розповідати, умовно кажучи. Це моя ситуація, про це знали спочатку буквально лічені люди,

– сказав Артем.

Відзначимо, що Алієву не сподобалися звинувачення від Мілевського. У прямому ефірі в інстаграмі він заявив, що Артема для нього більше не існує.

"Я не дивився інтерв'ю, тільки нарізки, мені дочка їх показала. Цієї людини вже немає в мене в телефонній книзі, я видалив її з Instagram, з інших соцмереж. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які він сказав, для мене ця людина більше не існує. Багато людей, мої близькі, з ким я служу, сказали мені, що якщо вони (його побачать – 24 канал), просто розіб'ють йому пику. Я попросив зробити все можливе, щоб цього не робили", – сказав ексфутболіст.

Восени 2024 року конфлікт між Алієвим та Мілевським завершився. Вони зустрілися на матчі футбольної Медіаліги між PROFAN та IGNIS та потисли одне одному руки, заявивши про примирення – наразі Артем і Олександр представляють IGNIS.

Зазначимо, що у січні того ж року Мілевський потрапив у доволі неприємну ситуацію. 17 січня 2024 року колишній футболіст повідомив, що до нього прийшла з обшуком Національна поліція та вибила двері.

Вбили нервові клітини... У зв'язку із таємницею слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку. Зараз трошки заспокоївся. Згодом буде більше інформації з приводу цього всього. Але все гаразд, не переживайте,

– поділився Мілевський.

Згодом ексдинамівець розповів, що з ним усе добре та не варто за нього переживати. Утім, більше інформації колишній футболіст не надав.

Проте у вересні того ж року у будинку легенди Динамо знову провели обшуки. Цього разу, за інформацією "Спорт-Експрес Україна", через те, що його друга Сергія Третьяка підозрювали в організації договірних матчів.

Мілевський утримався від будь-яких коментарів, тоді як Третьяк висловився про причину обшуків у будинку свого товариша.

"Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації. Більше інформації скажу потім. ФК Минай? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом",

– розповів Третьяк.

Однак невідомо, чим завершилась справа. Проте відзначимо, що у серпні 2025 року Мілевський у своєму інстаграмі повідомив про смерть свого друга – деталі загибелі не розголошуються.

Чим ще займається Мілевський під час війни?

У 2025 році пригоди Мілевського не завершилися. Колишній футболіст Динамо у березні розповів про те, як зустрівся з працівниками ТЦК. Зі слів ексдинамівця, це сталося вранці, коли він зустрічав дівчат з Одеси, на заправці.

Я виходжу такий з хот-догами, і стоїть бус це десь було вже половина шостої. Виходять люди в формі. Молодий чоловік каже: "Можна ваші документи, Дію". Я кажу "так", підходжу і думаю собі, зараз не розбираючись запхають мене в той бус, як на відео з соцмереж. І хтось зі старших каже: "Ви що травите, це Артем Мілевський, відпустіть його". Я швидко беру той хот-дог, пакет, йду в машину. Кажу водію, шеф, давай по газах поки не передумали",

– розповів Артем.

Нещодавно він зізнався, чи є у нього відстрочка від мобілізації. У прямому ефірі у своєму інстаграмі ексфутболіст Динамо розповів, що немає броні, але йому не загрожує призов.

"Чи є у мене бронь? У мене є інші речі. Чи може мене "запакувати" ТЦК? Ні, не можуть. Тьфу-тьфу-тьфу", – заявив Мілевський.

У квітні 2025 року Мілевський зустрівся з Кирилом Будановим, який тоді очолював ГУР, чим поділився у соціальних мережах. Де та за яких умов відбулася зустріч не розголошується, хоче перед цим Алієв в інстаграмі поділився сторіс, де говорив, що їде на матч ветеранів.

Мілевський та Алієв зустрілися з Будановим / Фото з інстаграму ексфутболіста

Також колишній футболіст Динамо міг стати головним героєм шоу "Холостяк". Григорій Решетник у шоу на ютуб-каналі "Футбольний диван" розповів про те, що кандидатуру спортсмена дійсно розглядали, але продюсери не розрахували бюджет на запрошення такої зірки, як Артем Мілевський.

