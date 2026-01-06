Низка ветеранів ЗСУ звинувачували Олександра Алієва у фіктивній службі. 24 Канал підготував матеріал про військову діяльність ексзірки Динамо.

Що відомо про службу Алієва?

Ще перед початком повномасштабного вторгнення Олександр Алієв зробив гучну заяву, що не збирається тікати зі столиці України, а готовий боронити її від ворога. Слова ексфутболіста не розійшлися з ділом. У перші дні війни він вступив до лав тероборони Києва.

Олександр Алієв перед початком війни / фото з інстаграму футболіста

У травні 2022 року в інтерв'ю каналу Футбол повідомив, що збирається захищати Україну до перемоги. На той момент він вже перебував у Збройних силах.

Колишній футболіст з'являвся на публіці переважно у військовій формі. Лише інколи відвідував благодійні матчі, які проходили у Києві.

Я військовозобов'язана людина зараз. Я пішов з перших днів, я буду з країною до кінця, доки триватиме війна. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться на нашу користь, і ми всі радітимемо, посміхатимемося,

– розповідав колишній динамівець.

До 31-ї річниці незалежності України Алієв отримав грамоту від командування. Відповідну світлину він опублікував на сторінці в інстаграмі.

Солдату Алієву подякували "за сумлінну службу, особисту мужність та самовіддані дії, проявлені під час виконання поставлених завдань по захисту суверенітету України".

Алієв з грамотою від командування / Фото з інстаграму ексфутболіста

Тоді Алієв публічно засуджував проведення концертів під час війни. Ексфутболіст дорікав молоді, яка розважається в тилу, поки військові в окопах воюють з ворогом.

У грудні 2023 року Алієву видали посвідчення учасника бойових дій. Після цього динамівець зіткнувся з хвилею критики на свою адресу: його звинуватили в тому, що статус був наданий незаслужено, адже футболіст нібито не перебував у найгарячіших точках.

Посвідчення учасника бойових дій Алієва / Скриншот з інстаграму ексфутболіста

У 2024 році МВС Росії оголосило в розшук Олександра Алієва. Проти колишнього футболіста збірної України відкрили кримінальну справу за статтею про "публічні заклики до терористичної діяльності".

Відповідь Алієва виявилася ще більш резонансною. Ексзірка Динамо поїхав до російської Суджі, яка перебувала під контролем ЗСУ, та записав звернення російському ФСБ.

Ну що, ФСБ, будь ласка. Не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона – ваша "Пятьорочка". Я в Курську. Приїжджайте і в’яжіть мене. Ви ж хотіли,

– заявив Алієв.

Поступово Олександр все рідше з'являвся у військовій формі. Він долучився до медійної команди Ігніс, де грає разом з зі своїм другом Артемом Мілевським. Крім того, Алієв виступає за ветеранів українського футболу. Після одного з турнірів, динамівець отримав подяку від ТЦК.

Алієв з подякою від ТЦК / Фото з інстаграму футболіста

У чому звинувачують Алієва?

У квітні 2025 року у Києві працівники патрульної поліції затримали Алієва. Футболіст поводився агресивно та був напідпитку.

На Алієва склали протокол "за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, дрібне хуліганство та винесли постанову за рух смугою громадського транспорту". Рішенням суду футболісту заборонили кермувати транспортним засобом терміном на 1 рік та виписали штраф на 17 тисяч гривень.

Поведінка Алієва отримала значний суспільний розголос. Ветеран ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз жорстко розкритикував відомого футболіста, звинувативши у піарі на темі армії.

Начебто Алієв ніколи не служив у військовій частині та не брав участі у бойових діяв, хоча отримав посвідчення УБД. Активіст закликав Оболонський ТЦК звернути увагу на ухилення спортсмена від мобілізації.

Черговий скандал розгорівся у листопаді 2025 року, коли Алієв в компанії з Мілевським опублікували спільне фото з бані у День пам'яті жертв Голодомору.

Алієв з Мілевським у бані / Фото з інстаграму футболіста

Всі бачать, як він гуляє по барах, як в Києві його рішенням суду позбавили водійських прав за керування в стані алкогольного спʼяніння. Але Вараський районний ТЦК (Рівненська область) не придумав нічого кращого, як нагородити його "подякою",

– прокоментував поведінку Алієва Симороз.

Де зараз служить Алієв?

Сумніви про фіктивну службу ексгравця "синьо-жовтих" розвіяла офіційна відповідь 112-ї бригади ЗСУ на запит 24 Каналу. У ній повідомляється, що Олександр Алієв перебував у цій бойовій частині у період з 24.02.2022 по 22.03.2023. Згодом він був виключений зі списку особового складу у зв'язку з переведенням до іншої військової частини.

Наразі Алієв проходить службу у частині A4723 на посаді солдат резерву.

Офіційна відповідь щодо проходження Алієвим військової служби у А4273 / Фото 24 Каналу

Речник Київського обласного територіального центру комплектації Олег Байдалюк у коментарі 24 Каналу роз'яснив, що "солдат резерву – це статус військовозобов'язаних у мирний час". На цей час такого статусу немає, а є оперативний запас ЗСУ. Це військові, які звільнені зі строкової служби.