Чергова неприємна історія з ексфутболістами сталась у суботу, 22 листопада. Артем Мілевський опублікував у себе в інстаграм фотографію зі своїм "Кентом", повідомляє 24 Канал.
Як зашкварились Мілевський та Алієв?
На ній хлопці позують в гарному настрої в одній із бань Київської області. На столі стоїть повна миска раків та дві пляшки пива. "S kentom", – так підписав це фото Артем.
Мілевський та Алієв позують у бані / фото з інстаграму Артема
Також в сторіз Мілевський показав відео, що зняв Алієв із бані. Ексгравець Динамо парився у діжці, поки Артем відпочивав. Олександр не приховував гарного настрою та позував у халаті із раками.
Алієв несе тарілку з раками / фото з інстаграму Олександра
Зазвичай такі пости не викликали б обурення. Проте Мілевський опублікував їх в День пам'яті жертв Голодомору, тому публічний прояв гарного настрою та особливо хизування наповненою тарілкою раків виглядало недоречно.
Довідка. Голодомор – це масовий голод, який влада СРСР організувала для українців у 1932 – 1933 роках. У селян зачасту конфісковували продукти харчування, через що українці гинули від голоду. Голодомор був визнаний актом геноциду українців. Кількість жертв оцінюється від 3 до 7 мільйонів осіб. В У
Нагадаємо, що Мілевський та Алієв за день до візиту в баню записали відео на честь Дня Гідності та Свободи. У ньому вони закликали пам'ятати про героїв, які віддали життя за незалежність України.
Що відомо про Мілевського та Алієва?
Обидва футболісти стали найкращими друзями під час ігрової кар'єри в Динамо. Артем награв 276 матчів за киян, оформивши 87 голів. У Олександра 134 гри за киян.
Мілевський народився у Мінську, тоді як Алієв – у російському Хабаровську. Проте обидва отримали українське громадянство та виступали за збірну України, забивши на двох 14 голів.
Після завершення професійної кар'єри "кенти" почали грати у медіафутболі. Певний час між ними була сварка, але зрештою гравці помирились і тепер разом виступають за команду Ігніс.
Алієв же на початку повномасштабної війни вступив до тероборони та захищав Київ із рушницею в руках. Пізніше Олександр перевівся в іншу частину та останнім часом не бере участь у бойових діях.
Мілевський же впав у депресію у 2022 році та через проблеми із алкоголем був введений у штучну кому. Проте після цього Артем почав вести більш здоровий спосіб життя та активніше світитися в соцмережах.