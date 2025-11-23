Очередная неприятная история с экс-футболистами произошла в субботу, 22 ноября. Артем Милевский опубликовал у себя в инстаграм фотографию со своим "кентом", сообщает 24 Канал.

Как зашкварились Милевский и Алиев?

На ней ребята позируют в хорошем настроении в одной из бань Киевской области. На столе стоит полная миска раков и две бутылки пива. "S kentom", – так подписал это фото Артем.



Милевский и Алиев позируют в бане / фото из инстаграма Артема

Также в сториз Милевский показал видео, что снял Алиев из бани. Экс-игрок Динамо парился в бочке, пока Артем отдыхал. Александр не скрывал хорошего настроения и позировал в халате с раками.



Алиев несет тарелку с раками / фото из инстаграма Александра

Обычно такие посты не вызвали бы возмущения. Однако Милевский опубликовал их в День памяти жертв Голодомора, поэтому публичное проявление хорошего настроения и особенно хвастовство наполненной тарелкой раков выглядело неуместно.

Справка. Голодомор – это массовый голод, который власть СССР организовала для украинцев в 1932 – 1933 годах. У крестьян зачастую конфисковывали продукты питания, из-за чего украинцы погибали от голода. Голодомор был признан актом геноцида украинцев. Количество жертв оценивается от 3 до 7 миллионов человек. В УССР

Напомним, что Милевский и Алиев за день до визита в баню записали видео в честь Дня Достоинства и Свободы. В нем они призвали помнить о героях, которые отдали жизнь за независимость Украины.

