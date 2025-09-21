На Кубке звезд особое внимание болельщиков было приковано к Артему Милевскому. Экс-звезда Динамо порадовал фанатов мастерским голом, а также успел поспорить с арбитром, пишет 24 Канал.
Как у Милевского сдали нервы?
В одном из моментов игрокам команды Милевского не понравилось решение арбитра. Медиафутболистки окружили арбитра, требуя от него отменить спорное решение.
Затем к судье подбежал Милевский, который с использованием нелитературных слов начал учить судью футбольным правилам. Арбитр проявил завидное терпение в общении с капризной звездой. Дело могло дойти до драки, которое партнеры по команде отвели Милевского как можно дальше от судьи.
В одном из матчей Кубка звезд Милевский отметился забитым мячом, напомнив болельщиками свой гол в ворота московского Спартака.
Чем сейчас занимается Милевский?
- Напомним, что после завершения игровой карьеры Артем Милевский имел определенные проблемы с алкоголем. Экс-форвард Динамо попал в больницу в тяжелом состоянии. Благодаря вмешательству президента "бело-синих" Игоря Суркиса Артема удалось вернуть к нормальной жизни.
- В 2024 Милевский стал игроком команды Игнис, которая выступает в медиализе. Кроме того, форвард играет за ветеранов Динамо. Во время одного из таких матчей он встретился с руководителем ГУР Кириллом Будановым.