Киевский Игнис совершил громкий трансфер в медиалиге. Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев официально стал игроком команды своего друга Артема Милевского, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу медиакоманды.

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Милевский и Алиев восстановят легендарную связь

Клубная пресс-служба Игнис эффектно презентовала звездного футболиста.

Миля + Алиев = IGNIS. Милевский и Алиев снова вместе в команде IGNIS. Легендарное воссоединение кентов,

– говорится в сообщении Игнис.

На радостях кенты даже не смогли записать ролик с первого дубля.

Видеопрезентация воссоединения Алиева и Милевского

Напомним, что благодаря медиалиге бывшие друзья сумели помириться после ссоры. Это произошло во время матча между командами Игнис и Профан, за которую ранее выступал Алиев.

Отметим, что в последних матчах Игниса Милевский преимущественно выполняет функции тренера. А во время встречи с Рух Медиа Тим Артем напомнил о своих бомбардирских качествах, за которые его полюбили фаны Динамо.