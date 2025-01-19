Київський Ігніс здійснив гучний трансфер у медіалізі. Ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв офіційно став гравцем команди свого друга Артема Мілевського, пише 24 Канал з посиланням на сторінку медіакоманди.

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Мілевський та Алієв відновлять легендарну зв'язку

Клубна пресслужба Ігніс ефектно презентувала зіркового футболіста.

Міля + Алієв = IGNIS. Мілевський і Алієв знову разом в команді IGNIS. Легендарне воззʼєднання кентів,

– йдеться у повідомлення Ігніс.

На радощах кенти навіть не змогли записати ролик з першого дублю.

Відеопрезентація возз'єднання Алієва та Мілевського

Нагадаємо, що завдяки медіалізі колишні друзі зуміли помиритися після сварки. Це відбулося під час матчу між командами Ігніс та Профан, за яку раніше виступав Алієв.

Зазначимо, що в останніх матчах Ігніса Мілевський переважно виконує функції тренера. А під час зустрічі з Рух Медіа Тім Артем нагадав про свої бомбардирські якості, за які його полюбили фани Динамо.