Артем Мілевський є одним з найбільш успішних форвардів Динамо у цьому сторіччі. Уродженець Білорусі забив 87 голів у 287 матчах за киян, вигравши 11 трофеїв.

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Згадав не злим тихим словом

Втім нападник вирізнявся не тільки успішною грою, а ще і веселим позафутбольним життям. Сам Артем згадує, що далеко не він один гуляв по клубах з гравців Динамо. Проте один з тренерів упереджено ставився до легіонерів, ігноруючи їх порушення режиму.

Сабо завжди був за легіонерів, це його улюбленці. А нас, молодих, він не любив за те, що ми могли випити. Але річ у тім, що іноземці "на крису" теж пили, але Сабо цього не помічав. Від Маріса Верпаковскіса, Жори Пєєва і Єрко Лєко, бувало, таким перегаром на базі несло, але їм усе прощалося. А нас із Алієвим Сабо називав "алкашами" та "пияками". Він ненавидів навіть Белькевича і Шацьких, прикро,

– передає слова Мілевського 24 Канал з посиланням на Український футбол.

Відзначимо, що Йожеф Сабо очолював Динамо аж п'ять разів. Разом із Мілевським наставник працював у 2004-2005 роках, а також у 2007-му. За цей період кияни виграли один Кубок України.

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Раніше Мілевський сильно розізлився на чинного гравця киян Владислава Ваната. Форвард пожартував про любов ексзірки Динамо до клубного життя та алкоголю, а сам Артем сприйняв цей жарт недоречним.