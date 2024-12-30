Артем Мілевський став гравцем київського Динамо у 2002 році. Футболіст поділився своєю історією переходу до столичного клубу, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

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Як Мілевський потрапив у Динамо

Гравець розповів, що його помітив Павло Яковенко. Тоді він на юнацькому турнірі виступав за Білорусь і вони програли Україні 0:7, однак Мілевський став найкращим бомбардиром.

Уже коли ми були вдома, батькові зателефонував Яковенко і сказав, що в моїх послугах зацікавлене Динамо. У цей же час мене кликав Спартак, але не погодився, сказав батькові: "Динамо – це Динамо. Я хочу туди",

– сказав Артем Мілевський.

Він також додав, що через кілька днів з татом і першим тренером прибув до Києва, де Яковенко зустрів їх на вокзалі.

Відзначимо, що за всі роки в Динамо, Артем Мілевський зіграв 276 матчів, у яких забив 88 голів та віддав 54 результативні передачі.