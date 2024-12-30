Колишній нападник київського Динамо склав особистий рейтинг найкращих футболістів України. До його списку не потрапив Владислав Ванат, який нещодавно розізлив Мілевського своїм жартом, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

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Кого назвав Мілевський

Футболіст обрав по одному гравцю з Динамо, Шахтаря та Олександрії.

Георгій Бущан (Динамо). Олександр Зубков (Шахтар). Іван Калюжний (Олександрія).

Довідка. Бущан у поточному сезоні зіграв 27 матчів, у яких пропустив 30 м'ячів і дев'ять разів відстояв на "нуль". Зубков зіграв 19 матчів, де забив 7 голів і віддав 6 результативних передач. Калюжний брав участь у 16-ти поєдинках, а також дебютував за збірну України.

Нагадаємо, що Артем Мілевський назвав Владислава Ваната клоуном через його жарт. Той сказав, що відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару рівняється "Мілі‎", натякнувши на минуле життя Мілевського.