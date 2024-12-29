Зірка Аль-Насру Кріштіану Роналду взяв участь у врученні нагород Globe Soccer Awards 2024 у Дубаї. Там 39-річний форвард поділився своєю думкою стосовно рівня футболу у Саудівській Аравії та Франції, пише 24 Канал з посиланням на Goal.

Читайте також Роналду дав пораду Гвардіолі, як Манчестер Сіті подолати кризу

Чому Роналду назвав чемпіонат Саудівської Аравії сильнішим

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" вважає чемпіонат у Саудівській Аравії значно сильнішим за Лігу 1. Свою відповідь нападник аргументував різницею у погодних умовах обох країн.

"Аравійська ліга сильніша за Лігу 1? Звичайно. Я це кажу не тому, що я там граю.

Людям просто буде достатньо поїхати туди і пограти в тих умовах, щоб переконатися в тому, що я маю рацію. Пробігти по полю за 38-40-градусної погоди кілька разів, і я подивлюся, як вони почуватимуться.

Що у Франції? ПСЖ? Решта – це аутсайдери. Це моя думка, і мені байдуже, що з цього приводу говоритимуть люди. Франція – це тільки ПСЖ, вибачте. Решта можуть намагатися конкурувати, без питань, але ПСЖ – найсильніша команда країни", – зазначив Роналду.

Відповідь від французької Ліги 1 не забарилася. Пресслужба чемпіонату розмістила фотографію Ліонеля Мессі з трофеєм чемпіонату світу, який аргентинець здобув у 2022 році у Катарі. Саудівська Аравія та Катар знаходяться поруч на Аравійському півострові та мають однакові кліматичні умови. На той момент Лео представляв французьку Лігу 1.

"Лео Мессі, коли грав у 38 градусів", – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, що Роналду переїхав до Саудівської Аравії після провального чемпіонату світу-2022 у Катарі. Португалець став найкращим гравцем у місцевому чемпіонаті.

У сезоні-2024/25 Роналду забив 16 голів та віддав три асисти у 19 матчах за Аль-Наср у всіх турнірах.