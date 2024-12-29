Кріштіану Роналду дав пораду Хосепу Гвардіолі щодо його підопічних. Португалець вважає, що "манкуніанці" зможуть подолати кризу, повідомляє 24 канал із посиланням на Record.

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Роналду про кризу МанСіті

Легендарний португальський форвард зазначив, що чинний чемпіон Англії зможе подолати проблеми. На його думку, гравця МанСіті потрібно менше говорити та більше працювати.

Я відвів би деяких гравців у кут і сказав їм, що думаю. Я не повинен робити це на очах у всіх. Але я думаю, що сильні команди та сильні футболісти досить розумні для того, щоб зрозуміти, у чому проблема,

– висловився Кріштіану.

Нагадаємо, що в останніх тринадцяти матчах Манчестер Сіті здобув лише одну перемогу. Раніше Пеп Гвардіола розповів про своє майбутнє в команді на тлі невдач "містян".

Зазначимо, що наступний матч Манчестер Сіті зіграє 29 грудня на виїзді проти Лестера. Час початку гри заплановано на 16:30 за київським часом.