Пеп Гвардіола розповів, що чекає на МанСіті під час трансферного вікна. Іспанський тренер зазначив, що у клубі відбудуться певні зміни, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Важке трансферне вікно

Пеп Гвардіола розповів, що на Манчестер Сіті очікує складне трансферне вікно. Наставник "містян" заявив, що навіть гравці команди знають про те, що клуб планує підписати нових футболістів.

Іспанський спеціаліст пояснив необхідність для МанСіті залучити нових виконавців у команду.

У нас багато травм, і це проблема. Мова йде про те, щоб взяти гравця на наступні 4-5 років, а там подивимося. Іноді, це непросто, але ми повинні спробувати,

– сказав Гвардіола.

Зазначимо, що після 17 турів АПЛ-2024/2025 Манчестер Сіті посідає сьоме місце у турнірній таблиці, набравши 28 очок. "Містяни" переживають складний період в історії команди, зазнавши 9 поразок в останніх 13 матчах.