Манчестер Сіті – Евертон 1:1

Голи: Бернарду Сілва, 14 – Ндіає, 36.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 26 грудня проходитиме Boxing Day, в рамках якого заплановано вісім зустрічей 18 туру АПЛ. Першими на поле вийшли Манчестер Сіті та Евертон, повідомляє 24 Канал.

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Криза Сіті триває

Підопічні Гвардіоли після непоганого старту потрапили у кризу, зазнавши 9 поразок у 12-ти матчах. Через це манкуніанці впали аж на сьому сходинку в АПЛ.

У свою чергу Евертон навпаки почав демонструвати гарні результати. В останніх шести іграх "іриски" п'ять разів зберегли ворота "на замку". Очікувано у старті на Манчестер Сіті вийшов українець Віталій Миколенко.

Матч очікувано проходив під диктовку манкуніанців. На 14 хвилині Бернарду Сілва вивів господарів вперед завдяки точному удару з гострого кута. Втім перевага МанСіті не трималась довго.

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Миколенко ледь не став антигероєм

Перед перервою Ндіає зміг відновити паритет. На початку другого тайму Сіті мав шанс вийти вперед через помилку Віталія Миколенка. Українець на вході у власний карний майданчик збив Савіо та привіз пенальті.

Проте Джордан Пікфорд зміг парирувати удар від Ерлінга Голанда та зберегти нічийний рахунок. Цікаво, що в подальшому навіть Евертон був ближчим до перемоги, проте не реалізував жодну зі своїх контратак.

Таким чином, Евертон залишається на 17 місці, тоді як Манчестер Сіті може впасти на 8-9 місце. Команда Гвардіоли здобула лише одну перемогу в останніх дев'яти матчах АПЛ.