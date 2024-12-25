Український захисник Ілля Забарний продовжує демонструвати прекрасну гру за Борнмут. 22-річний вихованець Динамо відіграв усі матчі за "вишень" цього сезону в АПЛ, а його команда сенсаційно забралась на п'яту сходинку.

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Українця хочуть в Ліверпулі

Тож недивно, що до Іллі з'явився інтерес з боку топ-команд. Довгий час за футболістом слідкував Тоттенхем, а цієї осені ЗМІ приписували зацікавленість у Забарному з боку Реала та Манчестер Сіті.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Football Insider, у українця тепер є ще одна опція щодо продовження кар'єри. Скаути Ліверпуля слідкують за Іллею та вивчають можливість його трансферу.

Також до сфери інтересів мерсисайдців входять лівий захисник "вишень" Мілош Керкез та вінгер Антуан Семеньо. Всі троє футболістів Борнмута особисто подобаються наставнику Ліверпуля Арне Слоту.

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Нагадаємо, що "червоні" є чинними лідерами як чемпіонату Англії, так і Ліги чемпіонів. Що стосується Забарного, то українець перейшов у Борнмут з Динамо взимку 2023 року за 22,7 мільйона євро.

За цей час він провів 64 матчі за "вишень", відзначившись одним голом. Його контракт з командою чинний до 2029 року, а відомий портал Transfermarkt оцінює Іллю у 38 мільйонів євро.