У своїх соцмережах УАФ запустила голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної України. Однією з них була номінація "Найкращого гравця", пише 24 канал з посиланням на УАФ.

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Забарний переміг у номінації

За захисника Борнмута і збірної України свої голоси віддали 58% користувачів.

Ілля Забарний випередив Анатолія Трубіна, який набрав 23,5% голосів, а також Михайла Мудрика, за якого проголосували 18,5% користувачів.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 17 матчів за Борнмут, у яких не відзначався результативними діями.

Відзначимо, що наразі Борнмут посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці АПЛ.