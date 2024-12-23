В чемпіонаті Англії минулими вихідними відбулись матчі 17 туру сезону 2024-2025. Однією з головних сенсацій вікенду стала перемога Борнмута на "Олд Траффорд", повідомляє 24 Канал.

До теми Борнмут Забарного принизив МЮ: "вишні" розгромили "дияволів" і піднялися на 5 місце АПЛ

Забарний неймовірний

Команда Андоні Іраоли знищила іменитий Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0. Одним із героїв тієї зустрічі став захисник збірної України Ілля Забарний.

Футболіст провів безпомилковий матч, вигравши усі єдиноборства та повітряні дуелі. Відомий статистичний портал Whoscored оцінив виступ Забарного у 7,66.

Це дозволило українцю потрапити у команди тижня в АПЛ разом із партнером по захисту Деаном Хейсеном та воротарем Кепою Аррісабалагою. Найкращим футболістом вікенду став форвард Ньюкасла Александер Ісак (10,00), який оформив хет-трик Іпсвічу.



Символічна збірна 17 туру чемпіонату Англії / фото Whoscored

Відзначимо, що Забарний вже вдруге за останні три тури потрапляє у символічну збірну тижня від Whoscored. Загалом у цьому сезоні українець відіграв всі 17 матчів за Борнмут в АПЛ без замін.

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"Вишні" стають однією з головних сенсацій сезону. Команда Іраоли вже встигла переграти Манчестер Сіті, Арсенал, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Наразі Борнмут посідає п'яту сходинку, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на три бали.