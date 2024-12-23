Тоттенхем – Ліверпуль 3:6

Голи: Меддісон, 41, Кулусевскі, 72, Соланке, 83 – Діас, 23, 85, Мак Аллістер, 36, Собослаї, 45+1, Салах, 54, 61

Ліверпуль у новому сезоні показує хорошу гру. Команда Арне Слота йде на першому місці в Англійській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів, забезпечивши собі вихід у наступну стадію турніру, повідомляє 24 канал.

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Божевільний матч у Лондоні

Ліверпуль з самого початку матчу домінував над суперником. Першим голом у складі "мерсисайдців" відзначився Луїс Діас.

На 36-й хвилині матчу подвоїв перевагу Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер. "Шпори" за декілька хвилин відіграли відставання завдяки голу Джеймса Меддісона, але під кінець першого тайму Домінік Собослаї знову збільшив рахунок на табло.

На початку другої половини гри Мохаммед Салах відзначився голом, а на 61-й хвилині гри єгиптянин оформив дубль, зробивши рахунок непристойним – 5-1.

Тоттенхем не залишав надію врятувати майже програний матч. На 72-й хвилині голом відзначився Деян Кулусевські.

На 83-й хвилині поєдинку Домінік Соланке забив третій гол "шпор" – 3:5. Під завершення матчу Луїс Діас відзначився своїм другим забитим м'ячем у грі та розставив всі крапки над і.

У підсумку Ліверпуль вийшов переможцем у шаленій грі з чималою кількістю голів. Підопічні Арне Слота впевнено крокують до чемпіонства Англії, залишаючи позаду конкурентів на золоті медалі.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Ліверпуль: