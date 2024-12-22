Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3

Голи: Гюйсен, 29, Клюйверт, 61 (з пен), Семеньйо, 63

У неділю, 22 грудня, на "Олд Траффорді" у рамках 17-го туру АПЛ зустрілися Манчестер Юнайтед та Борнмут. У складі гостей на поле вийшов український захисник Ілля Забарний, пише 24 Канал.

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Неймовірний Борнмут декласував Манчестер Юнайтед

Гості завдали сенсаційної поразки "манкуніанцям". Розгром на 29-й хвилині розпочав Дін Гюйсен. Центральний захисник "вишень" ударом головою забив неймовірний гол у ворота "червоних дияволів".

Після перерви гравці Борнмута ще двічі розписалися у воротах Андре Онани. На 61-й хвилині Джастін Клюйверт реалізував одинадцятиметровий.

А через дві хвилини нападник "вишень" Антуан Семеньйо довів рахунок до розгромного. 24-річний форвард скористався пасом Уаттари та пробив по центру воріт.

До фінального свистка господарі так не змогли забити бодай гол престижу. Підопічні нового тренера МЮ Рубена Аморіма поступилися з рахунком 0:3.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв увесь поєдинок. Від статичного порталу WhoScored він отримав високу оцінку 7,7 бала.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Борнмут