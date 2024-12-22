Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3
Голи: Гюйсен, 29, Клюйверт, 61 (з пен), Семеньйо, 63
У неділю, 22 грудня, на "Олд Траффорді" у рамках 17-го туру АПЛ зустрілися Манчестер Юнайтед та Борнмут. У складі гостей на поле вийшов український захисник Ілля Забарний, пише 24 Канал.
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Неймовірний Борнмут декласував Манчестер Юнайтед
Гості завдали сенсаційної поразки "манкуніанцям". Розгром на 29-й хвилині розпочав Дін Гюйсен. Центральний захисник "вишень" ударом головою забив неймовірний гол у ворота "червоних дияволів".
Після перерви гравці Борнмута ще двічі розписалися у воротах Андре Онани. На 61-й хвилині Джастін Клюйверт реалізував одинадцятиметровий.
А через дві хвилини нападник "вишень" Антуан Семеньйо довів рахунок до розгромного. 24-річний форвард скористався пасом Уаттари та пробив по центру воріт.
До фінального свистка господарі так не змогли забити бодай гол престижу. Підопічні нового тренера МЮ Рубена Аморіма поступилися з рахунком 0:3.
Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв увесь поєдинок. Від статичного порталу WhoScored він отримав високу оцінку 7,7 бала.
Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Борнмут
- У турнірній таблиці Борнмут піднявся з шостої на п'яту сходинку. В активі "вишень" 28 очок.
- Манчестер Юнайтед ніяк не може вибратися із середини таблиці. "Червоні дияволи" займають 13 місце з 22 балами.