Цими вихідними в чемпіонаті Англії 2024-2025 відбулись матчі 16 туру АПЛ. Центральною зустріччю стало манкуніанське дербі між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

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Акторська гра Вокера

У першому таймі Сіті вийшов вперед завдяки голу Гвардіола. А перед перервою між гравцем господарів Кайлом Вокером та нападником Юнайтед Расмусом Гойлундом стався конфлікт.

Англієць та данець зійшлись у сутичці через ігровий епізод. Втім Кайл довго в ній не протримався і вирішив застосувати симуляцію та впасти, впавши на поле від банального дотику.

Відео симуляції від Кайла Вокера:

Зрештою обидва футболісти отримали по жовтій картці. У підсумку манчестерське дербі завершилось вольовою перемогою Юнайтед. Пізніми голами відзначились Бруну Фернандеш та Амад Діалло.

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Загалом МанСіті потрапив у чорну смугу, вигравши лише один з останніх 11-ти матчів. Через це підопічні Гвардіоли впали на п'яте місце в АПЛ. У свою чергу МЮ через провал на початку сезону нині залишається на 13-ій сходинці.