Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Гвардіол, 36 – Фернандеш, 88 (П), Діалло, 90

У вогняному протистоянні зустрічались кризові Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. "Містяни" переживають складний період у поточній кампанії, тоді як "червоні дияволи" тривалий час не можуть віднайти свою гру, повідомляє 24 канал.

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Перший тайм за МанСіті

Команди обережно почали перший тайм, намагаючись знайти правильний шлях до воріт одне одного. На 36-й хвилині матчу "містяни" змогли відкрити рахунок.

Забитим м'ячем відзначився захисник МанСіті Йошко Гвардіол. Хорватський захисник влучно пробив головою після подачі у штрафний майданчик.

Після голу у ворота "червоних дияволів" пристрасті на полі загострились. На газоні опинився Кайл Вокер, що спричинило сутичку між гравцями обох команд.

Згодом "містяни" отримали небезпечний штрафний перед карним майданчиком МЮ, але не змогли скористатись нагодою. Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою Манчестер Сіті – 1:0.

Манчестер Юнайтед перевертає гру

У другому таймі гравці МанСіті більше контролювали та намагались подвоїти рахунок. "Червоні дияволи" вимушено захищались від навал підопічних Пепа Гвардіоли.

На 86-й хвилині другої половини гри Амад Діалло зміг заробити пенальті на користь Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш впевнено реалізував удар з 11-метрової позначки.

Вже за чотири хвилини після голу "червоні дияволи" вийшли вперед. Забитим м'ячем відзначився Амад Діалло, який впевнено переграв Едерсона.

У підсумку Рубен Аморім на чолі Манчестер Юнайтед здобуває перемогу у першому дербі для португальського фахівця. Підопічні Гвардіоли знову залишились ні з чим.