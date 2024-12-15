Дружина гравця "канонірів" Влада Зінченко привітала свого чоловіка зі святом. Журналістка опублікувала відповідний допис у соціальних мережах, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм журналістки.

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Привітання для Зінченка

Журналістка та дружина Олександра Зінченка зворушливо привітала свого коханого з Днем народження. Влада опублікувала допис в інстаграмі, прикріпивши спільну фотографію.

З Днем народження, моя душа! У тебе є все, щоб по-справжньому вважати себе щасливою людиною. Тому бажаю лише примножувати свої здобутки і ніколи не зраджувати своїм мріям. Будь завжди здоровий і нехай кляті травми вже нарешті відпустять тебе. Люблю!,

– написала Влада.

Олександр та Влада Зінченки / Фото з інстаграму журналістки

Олександр Зінченко лаконічно відреагував на привітання від дружини. Український захисник Арсенала залишив "сердечко" у коментарях під дописом.

Нагадаємо, що Влада та Олександр одружилися у 2020 році. Подружжя разом виховує двох донечок – Єву та Лею.