У середу, 26 грудня, в Англії відбудеться Boxing Day-2024. Для любителів футболу цей день завжди дарує чимало футбольних матчів в АПЛ. 24 Канал анонсує черговий Boxing Day.

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Що таке Boxing Day

Подібна традиція пішла ще з XIX сторіччя. Boxing Day проходить на наступний день після Різдва, тобто 26 грудня. Свою назву свято отримало на честь коробок з подарунками.

Зазвичай у цей день діти відкривають коробки та дізнаються, що їм подарували батьки та знайомі на Різдво. На роботі ж часто на Boxing Day керівництво нагороджує своїх працівників, оформлюючи подарунки у ті самі коробки.

Boxing Day у футболі

Тим часом, в чемпіонаті Англії вже більше сотні років зберігається традиція проводити тур на Boxing Day. Зазвичай більшість ігор матчдею проходять саме 26 грудня незалежно від того, який це день тижня.

Календар АПЛ завжди підлаштовували під Boxing Day. Так зробили і цього року, адже Boxing Day випав на четвер. Так повелося, що фанати збираються на трибунах чи біля телевізорів у різдвяному позитивному настрої.

Команди також його підтримують. Зачасту ігри на Boxing Day видаються доволі результативними. Пік голепаду стався у 1963 році, коли 26 грудня було забито аж 66 голів у десяти матчах.



Результати на Boxing Day у 1963 році / скріншот

Крім того, довгий час була прикмета, що команда, яка приходила лідером АПЛ на Boxing Day, в майбутньому виграє чемпіонат. Останніми ж роками вона не завжди реалізовувалась.

За останні 9 років лише п'ять разів різдвяний чемпіон у підсумку вигравав АПЛ. При цьому тричі на Різдво першим приходив Ліверпуль, але захистити трофей мерсисайдцям вдалось лише раз.



Останні різдвяні чемпіони Англії / фото АПЛ

Хто грає на Boxing Day-2024

Проте зараз "червоні" мають всі шанси не втратити першу сходинку до фінішу сезону. Команда Арне Слота випереджає найближчого переслідувача Челсі на чотири очки та має гру в запасі.

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На Boxing Day у 2024 році АПЛ винесла вісім з 10-ти матчів 18 туру. Серед фаворитів турніру в цей день не зіграє лише Арсенал, чий бій з Іпсвічем призначений на 27 грудня.

Розклад матчів на Boxing Day-2024:

14:30 Манчестер Сіті – Евертон

Манчестер Сіті – Евертон 17:00 Челсі – Фулхем

Челсі – Фулхем 17:00 Ньюкасл – Астон Вілла

Ньюкасл – Астон Вілла 17:00 Ноттінгем Форест – Тоттенхем

Ноттінгем Форест – Тоттенхем 17:00 Саутгемптон – Вест Хем

Саутгемптон – Вест Хем 17:00 Борнмут – Крістал Пелас

Борнмут – Крістал Пелас 19:30 Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед 22:00 Ліверпуль – Лестер

Найбільш інтригуючими матчами мають стати ігри між Ноттінгемом та Тоттенхемом, а також зустріч Ньюкасл – Астон Вілла. З українців на Boxing Day гратимуть Віталій Миколенко (Евертон) та Ілля Забарний (Борнмут).

Перший протистоятиме на виїзді Манчестер Сіті, тоді як другий прийматиме Крістал Пелас. У свою чергу лідер АПЛ Ліверпуль прийматиме Лестер, а його переслідувач Челсі зійдеться із Фулхемом.