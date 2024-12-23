У четвер, 26 грудня, в чемпіонаті Англії пройде Boxing Day. Традиційно в цей день в АПЛ пройдуть матчі 18 туру, програма мідвіку розпочнеться з битви між Манчестер Сіті та Евертоном, повідомляє 24 Канал.

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Миколенко проти чемпіона

Манкуніанці останнім часом демонструють жахливі результати. Підопічні Пепа Гвардіоли програли 9 з останніх 12-ти матчів в усіх турнірах та впали в АПЛ аж на сьоме місце.

Для команди, яка виграла чотири останні чемпіонства, це катастрофа. Відставання від зони Ліги чемпіонів становить чотири бали, тому Сіті треба терміново виправляти ситуацію.

Евертон же продовжує боротися за виживання та нарощувати відрив від зони вильоту. У грудні "іриски" розгромили Вулверхемптон, після чого зіграли внічию із Арсеналом та Челсі.

Після 17-ти турів підопічні Шона Дайча посідають 15 місце в АПЛ, випереджаючи небезпечну зону на чотири очки. При цьому мерсисайдці ще і мають матч в запасі. Миколенко є важливою частиною цього Евертона, адже у 13 з 16-ти ігор в АПЛ він відіграв матч повністю.

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Попри провальні результати останнім часом фаворитом звітного матчу все одно вважається Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу манкуніанців становить 1,37, тоді як Евертона – 8,20.

Нічия ж оцінюється у 5,30, тоді як непрограш "ірисок" – у 3,20. При цьому експерти очікують на результативну зустріч. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,56, а на ТМ2,5 – 2,46.

Останнім часом Евертон є дуже зручним суперником для Сіті. Підопічні Гвардіоли не програють "ірискам" з 2017 року. а в останніх 14-ти очних зустрічах МанСіті виграв 13 разів.