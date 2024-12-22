Евертон – Челсі 0:0

Команда Шона Дайча зуміла зберегти ворота сухими та заробила очко у поєдинку з одним з лідерів АПЛ. Вагомий внесок у підсумковий результат зробив Віталій Миколенко, пише 24 Канал.

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Топове досягнення Миколенка

Український захисник "ірисок" провів на полі весь ігровий час та став MVP матчу. Віталій отримав від WhoScored найвищий бал серед гравців обох команд – 8,00.

Проте це не єдине досягнення українця. Поєдинок проти Челсі став ювілейним для Миколенка. Захисник відіграв свій сотий матч за англійський клуб у всіх турнірах. Він став четвертим українцем, якому підкорився такий показник.

Хто з українських гравців зіграв 100 матчів за англійські клуби

1. Олександр Зінченко (Ман Сіті, Арсенал) – 205 матчів

2. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) – 120

3. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 108

4. Віталій Миколенко (Евертон) – 100

Серед активних футболістів найближчим до цієї позначки є Михайло Мудрик, який відіграв за Челсі 73 матчі. Однак через скандальну історію з допінгом футболіст відсторонений від команди.

На рахунку Іллі Забарного вже 64 поєдинки за Борнмут. Ювілейний матч за англійський клуб захисник може відіграти наступного сезону, якщо влітку не змінить чемпіонат.

Відеоогляд матчу Евертон – Челсі