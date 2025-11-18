Однако оказалось, что Алиева перевели в другую воинскую часть – А4723. 24 канал выяснил, служит ли экс-динамовец в новой части.

Читайте также Защищал Киев и был на передке: кто из украинских футболистов и тренеров воевал

Где Алиев проходит службу?

Редакция 24 канала получила ответ на официальный запрос, проходит ли Алиев военную службу в части A4723.

В ответе на запрос говорится, что бывший футболист проходит военную службу в части A4723 в должности солдат резерва.

Официальный ответ о прохождении Алиевым военной службы в А4273 / Фото 24 канала

Что известно об Алиеве на войне?