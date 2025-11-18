Однак виявилося, що Алієва перевели до іншої військової частини – А4723. 24 канал з'ясував, чи служить ексдинамівець у новій частині.
Де Алієв проходить службу?
Редакція 24 каналу отримала відповідь на офіційний запит, чи проходить Алієв військову службу у частині A4723.
У відповіді на запит йдеться, що колишній футболіст проходить військову службу у частині A4723 на посаді солдат резерву.
Офіційна відповідь щодо проходження Алієвим військової служби у А4273 / Фото 24 каналу
Що відомо про Алієва на війні?
Олександр Алієв з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєднався до територіальної оборони Києва.
В одному з інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну, ексфутболіст розповів, що проходив службу в 112-й бригаді. Також а момент запису Алієв заявив, що був відряджений в іншу частину, де має більше вільного часу, ніж у перші дні війни.
Водночас ветеран війни Олег Симороз написав, що колишній футболіст не мав жодного відношення до 112-ї бригади ЗСУ. Активіст звернувся до Оболонського ТЦК, щоб вони звернули увагу на колишню зірку Динамо та збірної України.
Зазначимо, що у грудні 2024 року Алієв відвідав місто Суджа (Курська область), яке перебувало під контролем ЗСУ. Він записав звернення до ФСБ, яка оголосила його у розшук.
Також ексфутболіст розповів, що робитиме, коли завершиться війна. Алієв збирається вживати алкоголь не менше двох тижнів.