Однак виявилося, що Алієва перевели до іншої військової частини – А4723. 24 канал з'ясував, чи служить ексдинамівець у новій частині.

Читайте також Обороняв Київ і був на передку: хто з українських футболістів та тренерів воював

Де Алієв проходить службу?

Редакція 24 каналу отримала відповідь на офіційний запит, чи проходить Алієв військову службу у частині A4723.

У відповіді на запит йдеться, що колишній футболіст проходить військову службу у частині A4723 на посаді солдат резерву.

Офіційна відповідь щодо проходження Алієвим військової служби у А4273 / Фото 24 каналу

Що відомо про Алієва на війні?