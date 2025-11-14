Серед тих, хто вступив до війська, є представники вітчизняного футболу. Хто з українських футболістів та тренерів пішов захищати Батьківщину від російських окупантів – розповідає 24 канал.

Читайте також Підтримав Путіна, брат гравця збірної: хто з українських футболістів змінив громадянство

Юрій Вернидуб

Вернидуб в армії / Фото з соцмереж Володимира Звєрова

Юрій Вернидуб перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну працював у молдавському Шерифі. Проте на початку війни він повернувся на Батьківщину та вступив до лав ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення спеціаліст розповідав, як опинився на війні, пише Football.ua. Він наголосив, що в молдовському клубі не одразу дізналися про його рішення.

За словами тренера, він був не у теробороні, а вступив до лав ЗСУ. Вернидуб зазначив, що тоді у них формувался артилерійська бригада.

Однак згодом командування дозволило Вернидубу повернутися до тренерської кар'єри. Він очолив Кривбас влітку 2022 року, але заявив, що готовий повернутися в армію за потреби.

По закінченню сезону 2024/2025 тренер покинув криворізькій клуб. Наразі він перебуває без роботи.

Владислав Велетень

Велетень в армії / Фото з інстаграму футболіста

Владислав Велетень з перших днів війни вступив до територіальної оборони. Він розповідав, що був на захисті Києва, а потім його відправили на навчання.

І зрештою футболіст опинися у Краматорську. В інтерв'ю ютуб-каналу ВЗБІРНА півзахисник Полісся розповідав про період в армії.

Близько 8 місяців був на фронті, з них два – на передку. Ти краще розумієш, що таке війна, коли ти приїжджаєш туди. Там зовсім інше життя. Хлопці у команді, звісно, ​​розпитували. Але я був лише кілька місяців, а є ті, хто весь час там, весь час на нулі. Їх, я думаю, треба питати про ціну життя,

– розповідав Велетень.

Після півторарічної служби футболіста демобілізували у серпні 2023 року. І тоді він повернувся до спортивної кар'єри.

До слова. Велетень у 2024 році виступив на історичній Олімпіаді для України, яка стала першою футбольною командою країни за часів незалежності. На жаль, "синьо-жовті" не подолали груповий етап.

Олександр Алієв

Алієв в армії / Скриншот з відео

Олександр Алієв з початку повномасштабного вторгнення вступив до тероборони Києва. Нещодавно ветеран Олег Симороз звинуватив ексфутболіста Динамо у тому, що він піариться на війні.

Однак відомо, що Алієв дійсно служив у 112 ОбрТРо з 2022 по 2023 рік. А вже потім колишнього півзахисника перевели в іншу частину – А4273.

Він неодноразово заявляв про те, що воювати потрібно усім чоловікам, які зараз сидять у барах. А також пообіцяв їх вивести на передову.

Чому ж зараз ви всі ходите кричите, коли вас хапають? Чого ж ви не прийдете, не здасте ВЛК і спокійно не поїдете на передову? А чому повинні пацани сидіти по три з половиною роки та без ротації? Я прийду, я візьму за руку і повезу вас туди, хоча б день нехай там проведуть,

– висловлювався Алієв.

Окрім того, ексгравець Динамо паралельно виступає в українській медіалізі. Він представляє київську медіафутбольну команду Ignis.

Владислав Ващук

Ващук в армії / Фото з соцмереж ексфутболіста

Владислав Ващук зустрів російське вторгнення в Гостомелі. Після деокупації міста він активно почав допомагати ЗСУ, а у травні 2022 року особисто долучився до війська.

Як пише Волинська служба новин, колишній футболіст Динамо пригадав, як він прийшов у Національну гвардію України.

Я вітав Всеволода Стеблюка із днем народження і він каже: "Давай до нас, в медроту "Буревій". За ніч я вирішив для себе це питання. Я вирішив, що треба йти в армію і перемагати, як на футбольному полі, щоб не довелося воювати дітям. На наступний ранок я сказав другові, що готовий. Познайомився командиром підрозділу "Буревій", підписав документи. Коли прийшов у Шевченківський ТЦК, там дуже дивувалися моєму рішенню,

– ділився Ващук.

За словами ексфутболіста, він безспосередньо займається евакуацією поранених. А також завдяки своїй медійності допомагає залучати волонтерську підтримку у підрозділ.

Ігор Бєланов

Бєланов в армії / Фото з відкритих джерел

Легенда Динамо не залишився осторонь після того, як Росія напала на Україну. Він чітко висловив позицію стосовно агресії зі сторони ворожої країни, активно допомагаючи українським військовим.

Окрім того, Бєланов особисто долучився до війська. Як пишуть ЗМІ, колишній футболіст приєднався до одеської тероборони у 2022 році, а пізніше з'явилася його спільна фотографія з іншими військовими.

Бєланов у війську / Фото Zorya Londonsk

Наразі немає достовірної інформації, чи продовжує ексфутболіст проходити війскову службу. Відомо, що він займається благодійністю та експертною роботою, оцінюючи матчі українських клубів.