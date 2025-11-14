Среди тех, кто вступил в армию, есть представители отечественного футбола. Кто из украинских футболистов и тренеров пошел защищать Родину от российских оккупантов – рассказывает 24 канал.

Юрий Вернидуб

Вернидуб в армии / Фото из соцсетей Владимира Зверова

Юрий Вернидуб перед полномасштабным вторжением России в Украину работал в молдавском Шерифе. Однако в начале войны он вернулся на Родину и вступил в ряды ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения специалист рассказывал, как оказался на войне, пишет Football.ua. Он отметил, что в молдавском клубе не сразу узнали о его решении.

По словам тренера, он был не в теробороне, а вступил в ряды ВСУ. Вернидуб отметил, что тогда у них формировалась артиллерийская бригада.

Однако впоследствии командование позволило Вернидубу вернуться к тренерской карьере. Он возглавил Кривбасс летом 2022 года, но заявил, что готов вернуться в армию при необходимости.

По окончанию сезона 2024/2025 тренер покинул криворожский клуб. Сейчас он находится без работы.

Владислав Великан

Великан в армии / Фото из инстаграма футболиста

Владислав Великан с первых дней войны вступил в территориальную оборону. Он рассказывал, что был на защите Киева, а потом его отправили на обучение.

И в конце концов футболист оказался в Краматорске. В интервью ютуб-каналу ВЗБОРНАЯ полузащитник Полесья рассказывал о периоде в армии.

Около 8 месяцев был на фронте, из них два – на передке. Ты лучше понимаешь, что такое война, когда ты приезжаешь туда. Там совсем другая жизнь. Ребята в команде, конечно, расспрашивали. Но я был всего несколько месяцев, а есть те, кто все время там, все время на нуле. Их, я думаю, надо спрашивать о цене жизни,

– рассказывал Великан.

После полуторагодичной службы футболиста демобилизовали в августе 2023 года. И тогда он вернулся к спортивной карьере.

К слову. Великан в 2024 году выступил на исторической Олимпиаде для Украины, которая стала первой футбольной командой страны во времена независимости. К сожалению, "сине-желтые" не преодолели групповой этап.

Александр Алиев

Алиев в армии / Скриншот из видео

Александр Алиев с начала полномасштабного вторжения вступил в тероборону Киева. Недавно ветеран Олег Симороз обвинил экс-футболиста Динамо в том, что он пиарится на войне.

Однако известно, что Алиев действительно служил в 112 ОбрТРо с 2022 по 2023 год. А уже потом бывшего полузащитника перевели в другую часть – А4273.

Он неоднократно заявлял о том, что воевать нужно всем мужчинам, которые сейчас сидят в барах. А также пообещал их вывести на передовую.

Почему же сейчас вы все ходите кричите, когда вас хватают? Чего же вы не придете, не сдадите ВЛК и спокойно не поедете на передовую? А почему должны пацаны сидеть по три с половиной года и без ротации? Я приду, я возьму за руку и повезу вас туда, хотя бы день пусть там проведут,

– высказывался Алиев.

Кроме того, экс-игрок Динамо параллельно выступает в украинской медиализе. Он представляет киевскую медиафутбольную команду Ignis.

Владислав Ващук

Ващук в армии / Фото из соцсетей экс-футболиста

Владислав Ващук встретил российское вторжение в Гостомеле. После деоккупации города он активно начал помогать ВСУ, а в мае 2022 года лично присоединился к армии.

Как пишет Волынская служба новостей, бывший футболист Динамо вспомнил, как он пришел в Национальную гвардию Украины.

Я поздравлял Всеволода Стеблюка с днем рождения и он говорит: "Давай к нам, в медроту "Буревій". За ночь я решил для себя этот вопрос. Я решил, что надо идти в армию и побеждать, как на футбольном поле, чтобы не пришлось воевать детям. На следующее утро я сказал другу, что готов. Познакомился командиром подразделения "Буревій", подписал документы. Когда пришел в Шевченковский ТЦК, там очень удивлялись моему решению,

– делился Ващук.

По словам экс-футболиста, он непосредственно занимается эвакуацией раненых. А также благодаря своей медийности помогает привлекать волонтерскую поддержку в подразделение.

Игорь Беланов

Беланов в армии / Фото из открытых источников

Легенда Динамо не остался в стороне после того, как Россия напала на Украину. Он четко выразил позицию относительно агрессии со стороны враждебной страны, активно помогая украинским военным.

Кроме того, Беланов лично присоединился к войску. Как пишут СМИ, бывший футболист присоединился к одесской теробороны в 2022 году, а позже появилась его совместная фотография с другими военными.

Беланов в армии / Фото Zorya Londonsk

Пока нет достоверной информации, продолжает ли экс-футболист проходить военную службу. Известно, что он занимается благотворительностью и экспертной работой, оценивая матчи украинских клубов.