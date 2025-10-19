В интервью Славе Демину Александр Алиев заявил, что продолжает военную службу. 24 Канал сделал официальный запрос в 112-ю отдельную бригаду территориальной обороны относительно службы экс-звезды Динамо.
Проходит ли службу Алиев в рядах ВСУ?
Редакция 24 Канала получила ответ на вопрос, служил ли и числится ли в 112 ОБрТро Александр Алиев.
Бывший футболист Динамо действительно проходил службу в этой боевой части в период с 24.02.2022 по 22.03.2023. Впоследствии он был исключен из списка личного состава воинской части.
В настоящее время Александр Алиев не проходит военную службу в указанной воинской части.
Официальный ответ 112 бригады относительно службы Алиева / фото 24 Канала
Что говорил Алиев о службе в ВСУ?
- Во время интервью блогеру Славе Демину, которое вышло 22 мая 2025 года, Александр Алиев сообщил, что с первых дней войны пошел в 129-й батальон 112-й бригады.
- На момент записи Алиев заявил, что продолжает службу, но был командирован в другую часть. Экс-футболист заметил, что постоянно находится в части, но имеет больше свободного времени, чем в первые дни войны.
- После выхода интервью ветеран войны Олег Симороз заявил, что Алиев не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде ВСУ. Активист обратился к Оболонскому ТЦК, чтобы они обратили внимание на бывшую звезду Динамо и сборной Украины.
- Ранее сообщалось, что Александр Алиев получил наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.