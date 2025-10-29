Згодом виявилося, що Алієва виключили зі списків особового складу військової частини. 24 канал з'ясував причину.

Редакція 24 каналу отримала відповідь на офіційний запит, чому Алієва виключили з особового складу військової частини від 22 березня 2023 року.

У відповіді на запит йдеться, що колишній футболіст вибув до нового місця служби – військової частини А4273.

Офіційна відповідь 112-ї бригади щодо звільнення Алієва / Фото 24 Каналу

Алієв в інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну, яке вийшло 22 травня 2025 року, повідомив, що з початку війни пішов у 129-й батальйон 112-ї бригади.

Після виходу інтерв'ю Олег Симороз заявив, що Алієв не має ніякого відношення до 112-ї бригади. Ветеран ЗСУ звернувся до Оболонського ТЦК та СП, щоб вони звернули увагу на ексфутболіста.

Алієв звинуватив хейтерів у псевдопатріотизмі. Колишня зірка Динамо пообіцяв відвезти чоловік на фронт.