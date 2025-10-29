Згодом виявилося, що Алієва виключили зі списків особового складу військової частини. 24 канал з'ясував причину.
Читайте також "Боятися на війні – це нормально": офіцер ГУР прокоментував мобілізацію ексворотаря Динамо
Чому Алієва виключили зі списків 112 ОбрТро?
Редакція 24 каналу отримала відповідь на офіційний запит, чому Алієва виключили з особового складу військової частини від 22 березня 2023 року.
У відповіді на запит йдеться, що колишній футболіст вибув до нового місця служби – військової частини А4273.
Офіційна відповідь 112-ї бригади щодо звільнення Алієва / Фото 24 Каналу
Що відомо про службу Алієва?
Алієв в інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну, яке вийшло 22 травня 2025 року, повідомив, що з початку війни пішов у 129-й батальйон 112-ї бригади.
Після виходу інтерв'ю Олег Симороз заявив, що Алієв не має ніякого відношення до 112-ї бригади. Ветеран ЗСУ звернувся до Оболонського ТЦК та СП, щоб вони звернули увагу на ексфутболіста.
Алієв звинуватив хейтерів у псевдопатріотизмі. Колишня зірка Динамо пообіцяв відвезти чоловік на фронт.
Раніше Андрій Савенко висловився про Алієва у ЗСУ. Офіцер ГУР МО наголосив, що бачив його зі зброєю на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.