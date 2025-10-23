Зокрема Олександра Алієва критикував ветеран ЗСУ Олег Симороз, який звинуватив відомого футболіста у незаконному отриманні статусу Учасника бойових дій (УБД). Офіцер ГУР МО Андрій Савенко в коментарі 24 Каналу висловив свою думку з цього приводу.

Читайте також "Справжня збірна України в окопах": інтерв'ю з офіцером ГУР про перегони на FPV і реабілітацію ветеранів

Що офіцер ГРУ сказав про Алієва?

Підполковник ГУР МО та багаторазовий чемпіон світу з рукопашного бою Андрій Савенко зазначив, що не служив з Олександром Алієвим в одному підрозділі. Однак на початку війни він бачив зіркового ексфутболіста зі зброєю в одному з районів столиці України.

Ніяк, я з ним не перетинався. Я не можу коментувати це питання, адже якби я з Алієвим десь служив разом, я б міг сказати воює він чи ні. Те, що він закликає йти служити, це правильно, хай усі йдуть воювати. Хоча зазначу, що я десь його бачив ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в Оболонському районі зі зброєю,

– розповів офіцер ГУР МО.

Що відомо про службу Алієва у ЗСУ?