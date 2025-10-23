В частности Александра Алиева критиковал ветеран ВСУ Олег Симороз, который обвинил известного футболиста в незаконном получении статуса Участника боевых действий (УБД). Офицер ГУР МО Андрей Савенко в комментарии 24 Канала высказал свое мнение по этому поводу.
Что офицер ГРУ сказал об Алиеве?
Подполковник ГУР МО и многократный чемпион мира по рукопашному бою Андрей Савенко отметил, что не служил с Александром Алиевым в одном подразделении. Однако в начале войны он видел звездного экс-футболиста с оружием в одном из районов столицы Украины.
Никак, я с ним не пересекался. Я не могу комментировать этот вопрос, ведь если бы я с Алиевым где-то служил вместе, я бы мог сказать воюет он или нет. То, что он призывает идти служить, это правильно, пусть все идут воевать. Хотя отмечу, что я где-то его видел еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Оболонском районе с оружием,
– рассказал офицер ГУР МО.
Что известно о службе Алиева в ВСУ?
- Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения России Александр Алиев продемонстрировал патриотическую позицию. В своем инстаграме экс-звезда Динамо сообщил, что не собирается бежать из столицы Украины.
- Впоследствии стало известно, что Алиев вступил в ТрО Киева, а затем присоединился в ряды 112-й бригады ВСУ. Эта информация подтвердилась после официального обращения в боевую бригаду, где отметили, что экс-игрок сборной Украины проходил службу до марта 2023 года.
- Отметим, что статус УБД Александр Алиев получил в конце 2023 года. Об этом он сообщил в своем инстаграме. Однако впоследствии из-за критики пользователей соцсетей удалил пост.