В частности Александра Алиева критиковал ветеран ВСУ Олег Симороз, который обвинил известного футболиста в незаконном получении статуса Участника боевых действий (УБД). Офицер ГУР МО Андрей Савенко в комментарии 24 Канала высказал свое мнение по этому поводу.

Читайте также "Настоящая сборная Украины в окопах": интервью с офицером ГУР о гонках на FPV и реабилитации ветеранов

Что офицер ГРУ сказал об Алиеве?

Подполковник ГУР МО и многократный чемпион мира по рукопашному бою Андрей Савенко отметил, что не служил с Александром Алиевым в одном подразделении. Однако в начале войны он видел звездного экс-футболиста с оружием в одном из районов столицы Украины.

Никак, я с ним не пересекался. Я не могу комментировать этот вопрос, ведь если бы я с Алиевым где-то служил вместе, я бы мог сказать воюет он или нет. То, что он призывает идти служить, это правильно, пусть все идут воевать. Хотя отмечу, что я где-то его видел еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Оболонском районе с оружием,

– рассказал офицер ГУР МО.

Что известно о службе Алиева в ВСУ?