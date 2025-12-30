В то же время Александр Усик заявил, что в 2026 году мечтает провести бой по правилам бокса против Деонтея Уайлдера. Украинский боксер Александр Грицив в интервью 24 Канала поразмышлял, сможет ли Усик провести встречу с Джейком Полом в следующем году.

Вот это да Невеста Пола ужасно упала и врезалась в борт во время отбора на Олимпиаду-2026

Состоится ли бой Усик – Пол в 2026 году?

Непобедимый украинец предположил, что судьба боя Усик – Пол зависит исключительно от желания самого Александра. К слову, Усик хотел подраться с Полом по правилам смешанных единоборств.

Мне кажется, что здесь не все зависит исключительно от желания Усика. Надо будет посмотреть, как сложится бой против Уайлдера, насколько им удастся продать этот бой в Штатах. Будет интересно,

– ответил Грыцив.

Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?

Была информация, что стороны боксеров уже ведут переговоры о поединке. Если они ударят по рукам, то поединок может состояться уже в первой половине 2026 года.

Менеджер украинца Эгис Климас уже сообщил в комментарии The National вероятный срок и место проведения встречи. Усик и Уайлдер могут провести очный поединок конце апреля или начале мая. Рассматривают сразу два варианта для проведения вечера бокса – Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

В бою против Уайлдера Усик хочет провести добровольную защиту пояса по версии WBC.

Напомним, что Пол-младший в ночь на 20 декабря проиграл нокаутом в шестом раунде от Энтони Джошуа.

Пол рискует больше не выйти в боксерский ринг?

Промоутер Эдди Хирн в комментарии Ариэлю Хельвани предположил, что Пол после поражения от Джошуа больше может не выйти в боксерский ринг. Также функционер заверил, что бой Джейка против Энтони не был постановлением.

"Он, возможно, больше никогда не сможет боксировать. Об этом почти никто не говорит. Люди думают, что это просто – тебе соединяют челюсть проводами, закручивают несколько винтов и ты идешь дальше. Но было много бойцов, которые ломали челюсть и больше никогда не выходили в ринг. И так, "ну нет, тот момент может и был настоящим, но все остальное...будто мы тут актеры. Все было на 100 процентов реально. Не было никакой стратегии, никакого соглашения, никакого сценария", – сказал Хирн.

Напомним, что Пол сломал в двух местах челюсть в бою против Джошуа. После чего ему провели операцию по удалению нескольких зубов и установке титановых пластин.