Водночас Олександр Усик заявив, що у 2026 році мріє провести бій за правилами боксу проти Деонтея Вайлдера. Український боксер Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу поміркував, чи зможе Усик провести зустріч із Джейком Полом наступного року.

Оце так Наречена Пола жахливо впала та врізалась у борт під час відбору на Олімпіаду-2026

Чи відбудеться бій Усик – Пол у 2026 році?

Непереможний українець припустив, що доля бою Усик – Пол залежить виключно від бажання самого Олександра. До слова, Усик хотів побитись із Полом за правилами змішаних єдиноборств.

Мені здається, що тут не все залежить виключно від бажання Усика. Треба буде подивитись, як складеться бій проти Вайлдера, наскільки їм вдасться продати цей бій у Штатах. Буде цікаво,

– відповів Гриців.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?

Була інформація, що сторони боксерів вже ведуть перемовини щодо двобою. Якщо вони вдарять по руках, то поєдинок може відбутись вже у першій половині 2026 року.

Менеджер українця Егіс Клімас вже повідомив у коментарі The National ймовірний термін та місце проведення зустрічі. Усик та Вайлдер можуть провести очний двобій кінці квітня або початку травня. Розглядають одразу два варіанти для проведення вечора боксу – Лос-Анджелес та Лас-Вегас.

У бою проти Вайлдера Усик хоче провести добровільний захист поясу за версією WBC.

Нагадаємо, що Пол-молодший у ніч проти 20 грудня програв нокаутом у шостому раунді від Ентоні Джошуа.

Пол ризикує більше не вийти у боксерський ринг?

Промоутер Едді Хірн у коментарі Аріелю Хельвані припустив, що Пол після поразки від Джошуа більше може не вийти у боксерський ринг. Також функціонер запевнив, що бій Джейка проти Ентоні не був постановою.

"Він, можливо, більше ніколи не зможе боксувати. Про це майже ніхто не говорить. Люди думають, що це просто – тобі з’єднують щелепу дротами, закручують кілька гвинтів і ти йдеш далі. Але було багато бійців, які ламали щелепу та більше ніколи не виходили в ринг. І так, "ну ні, той момент може і був справжнім, але все інше…ніби ми тут актори. Усе було на 100 відсотків реально. Не було жодної стратегії, жодної угоди, жодного сценарію", – сказав Хірн.

Нагадаємо, що Пол зламав у двох місцях щелепу у бою проти Джошуа. Після чого йому провели операцію із видалення декількох зубів та встановлення титанових пластин.