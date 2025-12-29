На жаль, титулованій ковзанярці не вдався вирішальний кваліфікаційний заїзд на 1000 метрів. Хоча ця дистанція є коронного для Ютти Лердам, повідомляє 24 Канал із посиланням на Eurosportnl.

Як Лердам провалила відбір на Олімпіаду-2026?

На другому повороті нідерландка не втримала рівновагу, завалилась на лід, врізавшись у борт. Це прикре падіння не дозволило 26-річній спортсменці автоматично відібратись до складу збірної Нідерландів.

На цьому відбір на Олімпіаду-2026 для Лердам ще не закінчився. Ютта ще має шанси відібратись на найближчі зимові ігри. Національний відбірковий комітет Нідерландів протягом 1 – 4 січня 2026 року ухвалить рішення щодо участі Лердам. Ютта ще можу пробитись на Олімпіаду завдяки своїм стабільним виступам протягом сезону.

Відзначимо, що за її провальним відбором у національному відборі стежив її коханий Джейк Пол.



Пол підтримував Лердам під час відбору на Олімпіаду-2026 / Фото Getty Images

Після драматичного відбору Ютта не стримувала емоцій.

"Було відчуття, ніби я наїхала на щось. Я просто злетіла у повороті. Я їхала настільки добре…Мені дуже боляче", 0 процитувало слова Лердам видання Olympics.com.

Хто така Ютта Лердам?

26-річна нідерландська ковзанярка, яка спеціалізується на дистанції 1000 метрів.

У 2022 році стала срібною призеркою Олімпійських ігор у Пекіні на своїй коронній дистанції. На 500 метрів показала п'ятий результат.

Чемпіона світу (тричі) та срібна призерка на окремих дистанціях.

Дворазова чемпіонка Європи (2020 та 2022).

До слова, Пол освідчився Лердам у березні 2025-го під час відпочинку на карибському острові Сент-Люсія. Радісну звістку пара сповістила на своїх сторінках в інстаграмі. На початку грудня цього року Ютта потрапила в аварію.

Який стан здоров'я Пола після поразки від Джошуа?

Відзначимо, що Пол-молодший напередодні стартів нареченої провів бій проти Ентоні Джошуа. Джейк був нокаутований у шостому раунді та зазнав серйозних травм. У блогера була зламана щелепа у двох місцях. Йому вже провели операцію, видалили декілька зубів та вставили титанові пластини.

Промоутер Едді Хірн у коментарі Аріелю Хельвані зізнався, що Джейк більше може ніколи не вийти у боксерський ринг.

"Він, можливо, більше ніколи не зможе боксувати. Про це майже ніхто не говорить. Люди думають, що це просто – тобі з’єднують щелепу дротами, закручують кілька гвинтів і ти йдеш далі. Але було багато бійців, які ламали щелепу і більше ніколи не виходили в ринг. І так, "ну ні, той момент може і був справжнім, але все інше…ніби ми тут актори. Усе було на 100 відсотків реально. Не було жодної стратегії, жодної угоди, жодного сценарію", – сказав Хірн.

У коментарі BoxingScene американський блогер зазначив, що наразі бере відпустку від поєдинків та хоче підтримати кохану на змаганнях.

Після останнього двобою Пол увірвався у топ-5 найбагатших боксерів світу. Статки Джейка складають 200 мільйонів доларів.