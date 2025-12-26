Цей поєдинок став комерційно дуже привабливим, значно покращивши статки обох бійців. Після нього вони піднялися в рейтингу найбагатших боксерів світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Хто є найбагатшими боксерами світу?

Американський шоумен зміг піднятися одразу в топ-5. Як дивно це не звучало б, але він заробив більше, ніж чинний король хевівейту Олександр Усик або колишній абсолют надважкої ваги Леннокс Льюїс.

Українець замкнув десятку найбагатших боксерів в історії. За даними видання, статки Усика оцінюються у 120 мільйонів доларів.

Значну частину цієї суми він заробив у битвах проти Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Вони також опинилися в топ-10.

Також до рейтингу потрапили й легендарні брати Клички. Володимир з капіталом у 90 мільйонів доларів розташувався на 12-й позиції, а Віталій – одразу за ним.

Пальму першості вже тривалий час утримує Флойд Мейвезер. Що цікаво, навіть у топ-15 місця не знайшлося Майку Тайсону, який вже зовсім скоро проведе виставковий бій саме проти лідера рейтингу.

Найбагатші боксери в історії: топ-15

1. Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів

2 – 3. Сауль Альварес – 300 мільйонів

2 – 3. Джордж Форман – 300 мільйонів

4. Менні Пак’яо – 220 мільйонів

5 – 6. Джейк Пол – 200 мільйонів

5 – 6. Оскар Де Ла Хойя – 200 мільйонів

7. Ентоні Джошуа – 199 мільйонів

8. Тайсон Ф’юрі – 160 мільйонів

9. Леннокс Льюїс – 140 мільйонів

10 – 11. Олександр Усик – 120 мільйонів

10 – 11. Шугар Рей Леонард – 120 мільйонів

12. Володимир Кличко – 90 мільйонів

13. Віталій Кличко – 80 мільйонів

14 – 15. Раян Гарсія – 50 мільйонів

14 – 15. Мухаммед Алі – 50 мільйонів

До слова. Напередодні було опубліковано рейтинг найкращих боксерів світу XXI століття. У топ-10 опинилися двоє представників України.

Очікується, що свої статки Усик може покращити вже в першій половині 2026 року. Наразі ведуться перемовини про його бій проти Деонтея Вайлдера.

