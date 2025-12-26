Цей поєдинок став комерційно дуже привабливим, значно покращивши статки обох бійців. Після нього вони піднялися в рейтингу найбагатших боксерів світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.
Хто є найбагатшими боксерами світу?
Американський шоумен зміг піднятися одразу в топ-5. Як дивно це не звучало б, але він заробив більше, ніж чинний король хевівейту Олександр Усик або колишній абсолют надважкої ваги Леннокс Льюїс.
Українець замкнув десятку найбагатших боксерів в історії. За даними видання, статки Усика оцінюються у 120 мільйонів доларів.
Значну частину цієї суми він заробив у битвах проти Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Вони також опинилися в топ-10.
Також до рейтингу потрапили й легендарні брати Клички. Володимир з капіталом у 90 мільйонів доларів розташувався на 12-й позиції, а Віталій – одразу за ним.
Пальму першості вже тривалий час утримує Флойд Мейвезер. Що цікаво, навіть у топ-15 місця не знайшлося Майку Тайсону, який вже зовсім скоро проведе виставковий бій саме проти лідера рейтингу.
Найбагатші боксери в історії: топ-15
- 1. Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів
- 2 – 3. Сауль Альварес – 300 мільйонів
- 2 – 3. Джордж Форман – 300 мільйонів
- 4. Менні Пак’яо – 220 мільйонів
- 5 – 6. Джейк Пол – 200 мільйонів
- 5 – 6. Оскар Де Ла Хойя – 200 мільйонів
- 7. Ентоні Джошуа – 199 мільйонів
- 8. Тайсон Ф’юрі – 160 мільйонів
- 9. Леннокс Льюїс – 140 мільйонів
- 10 – 11. Олександр Усик – 120 мільйонів
- 10 – 11. Шугар Рей Леонард – 120 мільйонів
- 12. Володимир Кличко – 90 мільйонів
- 13. Віталій Кличко – 80 мільйонів
- 14 – 15. Раян Гарсія – 50 мільйонів
- 14 – 15. Мухаммед Алі – 50 мільйонів
До слова. Напередодні було опубліковано рейтинг найкращих боксерів світу XXI століття. У топ-10 опинилися двоє представників України.
Очікується, що свої статки Усик може покращити вже в першій половині 2026 року. Наразі ведуться перемовини про його бій проти Деонтея Вайлдера.
Що відомо про бій Джошуа – Пол, який підняв американця в топ-5 рейтингу?
Це був офіційний поєдинок, який увійшов до статистики обох бійців.
Їх очна битва відбулася в Маямі в "Kaseya Centre" та стала головною подією великого вечора боксу.
Спочатку Пол мав битися проти Джервонти Девіса, але через судові проблеми та звинувачення "Танка" в домашньому насильстві щодо його подруги битву було скасовано.
Протягом бою Джейк тричі був у нокдауні, а в шостому раунді Джошуа нокаутував блогера, зламавши йому щелепу.
За поєдинок кожен отримав дуже солідні чеки. Кожен з них заробив щонайменше 50 мільйонів доларів і це не остаточна сума.
Це був 14-й бій у кар'єрі Пола. Він зазнав лише другої поразки при 12 перемогах (дані BoxRec).