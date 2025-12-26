Цей поєдинок став комерційно дуже привабливим, значно покращивши статки обох бійців. Після нього вони піднялися в рейтингу найбагатших боксерів світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Хто є найбагатшими боксерами світу?

Американський шоумен зміг піднятися одразу в топ-5. Як дивно це не звучало б, але він заробив більше, ніж чинний король хевівейту Олександр Усик або колишній абсолют надважкої ваги Леннокс Льюїс.

Українець замкнув десятку найбагатших боксерів в історії. За даними видання, статки Усика оцінюються у 120 мільйонів доларів.

Значну частину цієї суми він заробив у битвах проти Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Вони також опинилися в топ-10.

Також до рейтингу потрапили й легендарні брати Клички. Володимир з капіталом у 90 мільйонів доларів розташувався на 12-й позиції, а Віталій – одразу за ним.

Пальму першості вже тривалий час утримує Флойд Мейвезер. Що цікаво, навіть у топ-15 місця не знайшлося Майку Тайсону, який вже зовсім скоро проведе виставковий бій саме проти лідера рейтингу.

Найбагатші боксери в історії: топ-15

  • 1. Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів
  • 2 – 3. Сауль Альварес – 300 мільйонів
  • 2 – 3. Джордж Форман – 300 мільйонів
  • 4. Менні Пак’яо – 220 мільйонів
  • 5 – 6. Джейк Пол – 200 мільйонів
  • 5 – 6. Оскар Де Ла Хойя – 200 мільйонів
  • 7. Ентоні Джошуа – 199 мільйонів
  • 8. Тайсон Ф’юрі – 160 мільйонів
  • 9. Леннокс Льюїс – 140 мільйонів
  • 10 – 11. Олександр Усик – 120 мільйонів
  • 10 – 11. Шугар Рей Леонард – 120 мільйонів
  • 12. Володимир Кличко – 90 мільйонів
  • 13. Віталій Кличко – 80 мільйонів
  • 14 – 15. Раян Гарсія – 50 мільйонів
  • 14 – 15. Мухаммед Алі – 50 мільйонів

До слова. Напередодні було опубліковано рейтинг найкращих боксерів світу XXI століття. У топ-10 опинилися двоє представників України.

Очікується, що свої статки Усик може покращити вже в першій половині 2026 року. Наразі ведуться перемовини про його бій проти Деонтея Вайлдера.

Що відомо про бій Джошуа – Пол, який підняв американця в топ-5 рейтингу?

  • Це був офіційний поєдинок, який увійшов до статистики обох бійців.

  • Їх очна битва відбулася в Маямі в "Kaseya Centre" та стала головною подією великого вечора боксу.

  • Спочатку Пол мав битися проти Джервонти Девіса, але через судові проблеми та звинувачення "Танка" в домашньому насильстві щодо його подруги битву було скасовано.

  • Протягом бою Джейк тричі був у нокдауні, а в шостому раунді Джошуа нокаутував блогера, зламавши йому щелепу.

  • За поєдинок кожен отримав дуже солідні чеки. Кожен з них заробив щонайменше 50 мільйонів доларів і це не остаточна сума.

  • Це був 14-й бій у кар'єрі Пола. Він зазнав лише другої поразки при 12 перемогах (дані BoxRec).