Тоді Ей Джей сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа та втратив можливість втретє стати чемпіоном світу. Тепер же суперник у британця буде набагато простішим, принаймні на папері, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Із зображенням козака: Усик подарував Джошуа презент з України – відео зустрічі

З ким битиметься Джошуа?

Закрити неприємну поразку зірковий боксер спробує битвою проти епатажного шоумена Джейка Пола, який уже п'ять років будує спортивну кар'єру. Він відомий у світі боксу, зокрема, через поєдинок проти Майка Тайсона.

Американець поки не досягнув високого рівня та визнання від бійців, але компенсує це своєю медійністю. Завдяки цьому він і його суперники часто отримують гонорари вищі, ніж боксери в титульних боях.

Скільки зароблять Джошуа та Пол за бій?

Призовий фонд цього бою офіційно не був оголошений. Натомість є декілька інсайдів щодо орієнтовних сум від британських ЗМІ.

За їх даними, обидва боксери гарантовано отримають по 50 мільйонів доларів. Однак це не остаточна сума їх заробітку.

Що цікаво, більше заробить саме блогер. Ей Джей може отримати за цей поєдинок близько 60 мільйонів доларів з урахуванням усіх бонусів прописаних у контракті, а Джейк – від 75 до 100 мільйонів доларів.

Він матиме певну перевагу над ексчемпіоном світу через те, що є співвласником промоутерської компанії MVP та бере участь у розподілі комерційних доходів, зокрема від угоди із Netflix. Попри це, дане протистояння стане одним з найбільш високооплачуваних для Джошуа в кар'єрі.

Який був рекордний гонорар Джошуа?

За інформацією Сelebrity Net Worth, Джошуа за всю кар'єру заробив на рингу близько 150 мільйонів доларів. Найбільший чек він отримав у реванші проти Енді Руїса – 65 мільйонів доларів.

Тож наступний бій має принести британцю другий за величиною гонорар у кар'єрі. Що цікаво, він заробив на порядок менше за протистояння з чинним королем хевівейту Олександром Усиком.

За перший бій у Лондоні Ей Джей отримав приблизно – 15 мільйонів фунтів стерлінгів (дані Daily Sports). А ось другий бій відбувся у Саудівській Аравії та приніс Джошуа близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Довідка. В обох поєдинках британець програв. Спочатку одностайним рішенням суддів, а в реванші – роздільним.

Зазначимо, що це буде 33-й бій у кар'єрі Ентоні Джошуа. Наразі він має у своєму активі 28 перемог при чотирьох поразках.

Що відомо про протистояння Пол – Джошуа?