Суперником Ентоні Джошуа буде боксер-блогер Джейк Пол. Цей буде офіційний бій, але на кону не стоятиме жодний пояс, інформує 24 Канал.

Що відомо навколо майбутнього бою Пол – Джошуа?

Мало хто вірить в успіх Пола-молодшого. До прикладу Олександр Усик у коментарі All The Smoke Boxing припустив, скільки може протривали бій. Він дає Джейку лише один раунд.

"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум", – сказав Усик.

Окрім цього українець запевняв, що буде молитись за Пола, з яким хоче провести зустріч в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.

Якщо майже 99 відсотків боксерської спільноти прогнозують дострокову перемогу Джошуа, то промоутер Оскар Де Ла Хойя на своїй сторінці в інстаграмі поставив ставку на звитягу Пола нокаутом.

"Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом", – написав промоутер.

Відзначимо, що бій Пол – Джошуа триватиме максимально вісім раундів, а боксери поб'ються у рукавицях 10 унцій. Також не буде стандартного розміру рингу – 22 на 22 фути.

Прогноз букмекера

Джошуа є беззаперечним фаворитом протистояння по лінії betking. Перемогу Ентоні оцінюють в 1,11. Тоді як на успіх Пола дають коефіцієнт 8. Нічия, яка є майже нереальною – 21.

Прогнозується, що бій закінчиться перемогою нокаутом британця – 1,27. А от звитяга Джошуа за рішенням суддів – 5. На успіх Джейка нокаутом або рішенням суддів дають коефіцієнт 15 рівно.

*Коефіцієнти подані станом на 12.42 18.12.2025

Де дивитись бій?

Офіційним транслятором вечора боксу у Маямі стане платформа Netflix. Для цього прихильнику боксу потрібно буде мати передплату, починаючи від "Базової" до "Преміум".

Трансляція основного карду шоу у Маямі розпочнеться о 03:00 (за Києвом). Натомість Джошуа та Пол вийдуть у ринг не раніше 06:00 ранку 20 грудня (за київським часом).

Що команда Усика дала Джошуа?

Джошуа готувався до бою із командою Усика. Ентоні тренувався під керівництвом українця Єгора Голуба, який виділяється своїми інтенсивними тренуваннями, а також польського спеціаліста із фізпідготовки Якуба Хицкі.

На відкритому тренуванні у куті Ей Джея був помічений Сергій Лапін, директор команди українця.

Ентоні зізнався, що під час роботи із командою Усика став більше приділяти часу та значення молитві. Про це він розповів у коментарі BoxingScene.

Напередодні бою Усик подарував Джошуа українську вишиванку із козаком.