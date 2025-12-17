Олександр Гриців – непереможний український боксер зі Львова. 13 грудня 2025 року Гриців здобув перемогу над досвідченим українцем Сергієм Радченком.

На жаль, цей бій закінчився вже на його старті, адже Сергій Радченко отримав травму. Олександр Гриців в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про підготовку та двобій проти Радченка, бажання Усика побитись із Вайлдером, найближче протистояння Пола проти Джошуа та перспективи українського боксу.

Про бій із Радченком та майбутнє у боксі

Чи не засмутились через те, що бій закінчився вже на його старті?

У цьому є дві сторони медалі. По-перше, добре, що я переміг у першому раунді. Плюс зберіг здоров'я, не отримав травму. А з іншого боку, хотілось реалізувати те, що ми напрацьовували, заради чого ми тренувались. У вересні у мене теж був бій, який закінчився у першому раунді. Хоча суперник був також досвідчений. Ми готувались до того, щоб пройти усю дистанцію, усі 10 раундів. У цьому випадку суперник теж був досвідченим, із впізнаваним іменем. Не було такого, що ми були впевнені, що можемо швидко нокаутувати Радченка. Сталось як сталось. Головне, що я здобув перемогу.



Гриців переміг Радченка / Фото з інстаграму боксера

Більшість ваших поєдинків завершувались достроковими перемогами. Який із них був для вас найскладнішим?

Найважчий бій був, коли я руку зламав. Потрібно було боксувати однією рукою. Водночас був постійний біль.

Якби не травма Радченка, чи завершився б ваш бій достроково?

Сто відсотків. Навіть за цей короткий відрізок у ринзі відчув, що я просто на дві голови вищий за нього по потужності. Чисто психологічно "з'їв" би його. Це інстинктивно відчувається, що Сергій би вже нікуди від мене не втік у рингу.

Коли чекати на повернення Гриціва у ринг?

Мій наступний бій точно буде весною 2026-го, якщо нам нічого не завадить. У нас є домовленість, що із кожним наступним боєм ми збільшуємо опозицію суперника. Ми притримується цього. Звісно, якщо подивитись на рекорд Радченка, то може здаватись, що ми втрачаємо в опозиції, але якщо брати до уваги його бекграунд, його минулі поєдинки, його медійне ім'я в Україні. Тому цей бій був цікавий для промоутера. Мені також було цікаво перевірити свої сили з ним. Сталось як сталось. Однак я все одно б переїхав його, як не у першому раунді, то б у першій половині бою. Він би міг мені запропонувати щось своє, але я був у настільки хорошій формі, що був готовий на інтенсивний бій протягом усіх 10 раундів.

Можете назвати імена потенційних суперників?

Не хочу зараз називати когось, але це точно буде хтось WBC бріджервейту. Адже для того, щоб стати офіційним претендентом на чемпіонський пояс, нам потрібно побити когось із топ-10. Наскільки нам сказали представники WBC України на конгресі у Таїланді, то після цієї перемоги над Радченко я підіймаюсь на п'яте місце у світовому рейтингу. У такому випадку, якщо наступний бій я проводжу із суперником із топ-10 чи топ-15, то буду мати право претендувати на чемпіонський бій.

У такому випадку вам доведеться боксувати вже за межами України, адже навряд можна буде переконати когось із топів приїхати у країну, де триває війна?

Вони будуть домовлятись, але я сам вже б хотів побоксувати за кордоном. У Львові ми вже вижали максимум із того, що було можливо. Плюс я вже проївся трохи публіці і навпаки. Думаю, що є молоді боксери, які готові зайняти замість мене цю нішу, а мені вже цікавіше було б побоксувати в інших місцях. До прикладу, на якому хорошому вечорі боксу у Польщі чи Великій Британії.



Олександр Гриців / Фото з інстаграму боксера

Чи плануєте переходити у хевівейт?

Так, звичайно, є такі плани. Просто на цей час сфокусований на цій вазі. Хочемо досягнути чемпіонського поєдинку, у якому здобути перемогу. Після чого будемо цілитись на хевівейт.

Чи хотіли б кинути комусь із боксерів виклик?

Не хочу виглядати смішним, кидаючи виклик великим боксерам. Мені смішно, коли якийсь ноунейм у боксі викликає на ринг самого Олександра Усика. Буде безглуздо, якщо я кину виклик Мозесу Ітаумі. Адже я та Мозес перебуває на зовсім різних позиціях, рангах та ситуаціях. Хоча це не означає, що я слабший за нього боксер.



Мозес Ітаума / Фото Getty Images

А якщо брати по рангу?

Хотів би побоксувати із топів своєї ваги. Там є поляки Адам Бальський та Кшиштоф Влодарчик, є срібний чемпіон Раян Мерхі, який зараз очолює рейтинг. Звичайно, що усі ціляться на чемпіона Кевіна Лерену. Але я хочу спершу пройти когось із перерахованих суперників, щоб потім вже націлюватись на Лерену.

З ким із українських боксерів хотіли б провести бій?

Думаю, із Андрієм Новицьким, якого б переміг. Мені не імпонує ні його манера поведінки, ні бокс, ні те, як він себе поводить за межами рингу. Його я б залюбки побив би. А от з іншими українцями не хотів би зустрічатись.

Які шанси Пола здивувати світ, перемігши Джошуа?

Гриців в ексклюзивному коментарі 24 Каналу вже робив свій прогноз на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа, який відбудеться 19 грудня 2025 року у Маямі. Олександр зробив впевнений прогноз на Ей Джея, який може завдати серйозним проблем здоров'ю Пола-молодшого.

Боксер зі Львова припустив, скільки раундів може тривати протистояння та чи реальна перемога Джейка, на яку ставлять одиниці.

Чи може ймовірна поразка від Пола поставити хрест на кар'єрі Джошуа?

Сто відсотків. Гадаю, що після такого вже не повертаються. Програти не боксеру поставить пляму на кар'єрі Джошуа. Але вважаю перемогу Джейка неможливою. Не бачу реальності такого сценарію бою.

Скільки триватиме бій?

Багато хто каже про звитягу Джошуа вже у першому раунді. Це так не працює. Він може закінчитись у будь-якому раунді. Тому що Джошуа захоче закінчити бій красиво. Він не буде форсувати подій зі старту, адже це було б смішно. Ентоні захоче нокаутувати Джейка красивим і точним ударом. А для цього потрібно декілька раундів, щоб пристрілятись, відчути дистанцію, ритм суперника, ринг. Можливо, бій закінчиться у першій його половині 3 – 4 раунди. До шостого раунду все закінчиться.



Бій Пол – Джошуа / Фото Getty Images

Чи може бій Пол – Джошуа негативно вплинути на бажання Усика побитись із Джейком в октагоні у 2026-му?

Усик зараз намагається вийти на американський ринок. Боєм із Вайлдером він точно здобуде більшу популярність у США. Також чув, що він не проти побоксувати із Енді Руїзом. Це також чистий бій на Штати. Я так розумію, що Олександр хоче набивати популярності у США для того, щоб отримати більші гонорари та бої, як зараз поб'ються Пол із Джошуа. Це ж легкі гроші.

Звісно, цей бій може позначитись на планах Усика побитись в октагоні із Полом. Однак стратегія в Олександра дуже хороша, у нього гарна команда, яка доб'ється того, що собі задумала. Двобій Усика проти Пола цілком реальний. Конора МакГрегора ми ж побачили у ринзі. Заради великих грошей можна вийти в октагон проти Джейка.

Враховуючи бажання Усика побитись із Вайлдером у першій половині 2026 року, чи можливо буде побачити зустріч українця проти Пола до кінця наступного року?

Мені здається, що тут не все залежить виключно від бажання Усика. Треба буде подивитись, як складеться бій проти Вайлдера, наскільки їм вдасться продати цей бій у Штатах. Буде цікаво.

Що Джошуа отримає від роботи із командою Усика?

Чому Джошуа вирішив попрацювати під керівництвом команди Усика?

Наскільки я знаю, то Ентоні гарно спілкувався із командою Усика після їх очних поєдинків. Гадаю, що у Джошуа була зустріч із ними після програного бою проти Даніеля Дюбуа (21 вересня 2024 – 24 Канал) на якомусь із вечорів боксу. Його логіку можна зрозуміти, адже Усик є найкращим супертяжем сучасності. В Олександра найкраща витривалість, рухливість, а ці всі компоненти є результатом роботи його команди.

Джошуа робить абсолютно логічні речі, коли намагається щось змінити у собі. Ей Джей володіє чемпіонським характером, який шукає шляхи для того, щоб повернутись на правильний шлях. Думаю, що це піде йому на користь, тому що британська школа відрізняється від нашої. Зміна обставин завжди позитивно впливає на боксера. Наскільки ми вже побачили, то британець тренується під керівництвом Єгора Голуба та тренер із фізпідготовки з Польщі.

Відео підготовки Джошуа до бою з Полом

Як підготовка із командою Усика вплине на Джошуа?

Він точно стане витривалішим, тому що козир Усика якраз ховається у цьому аспекті. Уся його підготовка спрямована на витривалість. Думаю, вони працювали над швидкісно-силовою витривалістю. Голуб – досвідчений тренер, який довів Дениса Берінчика до чемпіонського поясу. Він точно ще додасть Джошуа у плані боксу та розкриє в Ентоні більшу ефективність його переваг у рингу.

Чи закриває робота Джошуа із українською командою перед ним двері щодо трилогії із Усиком?

Звісно. Джошуа хочуть організувати бій із Ф'юрі. Його команда зробить один бій, потім, можливо, буде реванш проти Тайсона. Гадаю, що Ентоні вже не думає про Усика, адже Олександр вже двічі був кращий за нього. Цей бій немає сенсу. Хіба що Джошуа завоює чемпіонський пояс, але на цей час не бачу можливості цього двобою.

Як бій Ф'юрі – Джошуа переплюне поєдинки Усика?

Окрім цього авторитетний журнал The Ring вже анонсував британську битву Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, яка може припасти на 2026 рік.

The Ring вже анонсував битву Джошуа проти Ф'юрі. Хто переможе у британській битві?

Я буду уболівати за Джошуа. Завжди імпонував мені як боксер та людина. Стежу за його виступами із чемпіонату світу у Баку 2011-го року. Одним із переломних моментів у кар'єрі Ентоні був бій проти Кличка. Його поведінка та бокс мені імпонував. Із того часу я став його фанатом. У нього є усі шанси, аби перемогти Ф'юрі.

Це буде дуже цікавий бій. Він може зібрати дуже багато глядачів та трансляцій. Це може бути грандіозніший бій, аніж перша зустріч за абсолют Ф'юрі та Усика. Зараз вони будуть правильно розкручувати протистояння. Це буде топовий бій.



Ф'юрі проти Джошуа / Колаж 24 Каналу, Getty Images

Чи захоче Усик поверну собі звання абсолютного чемпіона?

Нещодавно Усик заговорив про бажання провести бій проти Вайлдера у 2026 році. Була інформація, що перемовини між командами боксерів вже тривають. Якщо сторони вдарять по руках, то дане протистояння може відбутись вже у першій половині наступного року. Мова йде про лютий – квітень 2026-го.

Чи стане Вайлдер справжньою небезпекою для Усика?

Вайлдер є доволі незручним суперником із хорошим ударом. Якщо він добре підготується, то цей бій може стати потенційно цікавим. Але не впевнений, що Деонтею вдасться створити проблеми Усику. Взагалі не знаю, хто із боксерів міг би зараз нести загрозу Олександру. Все одно цей двобій буде цікавим. Якщо Вайлдер добре підготується, то це протистояння може пройти усі встановлені раунди. Якщо ж Деонтей буде у такій поганій формі, як у своїх попередніх боях, де вже на екваторі поєдинку він почав здавати, то він просто не витримає наростаючого темпу Усика, тоді все закінчиться для нього плачевно.

Чи захоче Усик повернути собі звання абсолютного чемпіона?

Сто відсотків. Це був їх план. Я був упевнений, що він віддасть пояс WBO, після чого захоче втретє стати абсолютом у хевівейті.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Тоді Усик таки може вийти у ринг проти Вордлі?

Якщо Фабіо втримає чемпіонський титул. Також Усику приписують бій проти переможця пари Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Цей двобій буде для німця захистом звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC. До слова, мене кликали спарингувати саме із цим поляком.

Зверніть увагу! Бій Кабаєл – Книба запланований на 10 січня 2026 року.

З ким ще може побитись Усик?

Можливу буде таке, що йому доведеться позбутись ще одного пояса. Не виключено також, що за цей проміжок часу відбудеться бій Вордлі. І тоді по лінії WBO Олександр проведе бій і втретє стане абсолютним чемпіоном. Можливо, це буде бій проти когось із Великої Британії. Особисто мені було б цікаво побачити бій Усика проти Ітауми. Хоча на місце Френка Воррена я б теж не підставляв свою головну зірку, яка може бути наступником Олександра. Не впевнений, що українець захоче побитись із переможцем бою Кабаєл – Книба.

Золота ера на чолі з Усиком потрохи відходить, Які українські боксери стануть наступниками "золотої ери" на чолі з Усиком, яка потрохи йде до логічного фіналу?

Гриців, Данило Лозан. Думаю, що наступного року ми побачимо Олександра Хижняка на профі-рингу. Також виділю Арсенія Резніченка та Ярослава Михалушка.

Майк Тайсон вже анонсував свій двобій проти Флойда Мейвезера. Чи взагалі реальне це протистояння?

Якийсь крінж. Після останнього виступу Тайсона проти Пола взагалі не розумію, як він буде знову битись. Після стартових раундів було шкода навіть дивитись на знущання над Майком. А Мейвезер ще й менший у два рази за Тайсона. Це для мене якийсь сюр. Складно уявити просто таке протистояння у реальності.