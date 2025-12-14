На кону бою Гриців – Радченко був чемпіонський титул за версією WBC Francophone у бріджервейті. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Гриців – Радченко?

Вже на самому початку поєдинку Гриців відправив Радченка у нокдаун. У результаті другий отримав травму руки та не зміг продовжити битися, знявшись з поєдинку після першого раунду.

Таким чином Гриців захистив чемпіонський титул WBC Francophone у бріджервейті. Тоді ,як для Радченка бій проти співвітчизника став останнім у кар'єрі.

Гриців відправив Радченка у нокдаун: дивіться відео

Після поєдинку Радченко зазначив, що по-іншому хотів завершити кар'єру. Боксер висловив жаль з приводу того, як він вішає рукавички на цвях.

"Дуже шкода, що так усе вийшло. Я вже таку травму мав – відірвався біцепс, здається. Це сумно. Але я дякую боксу", – сказав боксер.

Що відомо про Радченка і Гриціва?