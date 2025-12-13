Чимало українських атлетів доєднались до ЗСУ та пішли на фронт. На жаль, не всі з них повертаються додому живими, повідомляє 24 Канал з посиланням на тренера Олександра Ліхтера.

Що відомо про Віталія Русаля?

Про чергову втрату стало відомо зі світу боксу. В боротьбі за незалежність України загинув відомий боксер Віталій Русаль, про що розповів його персональний тренер.

Деталі смерті 45-річного українця наразі невідомі. Олександр Лухтер також поділився у себе в соцмережах одним з архівних боїв за участі Віталія.

Русаль є уродженцем Запоріжжя. Професійну кар'єру він розпочав у 2003 році та виступав у першій важкій вазі. Вже через п'ять років після цього Віталій здобув свій головний трофей.

Українець переміг угорця Ласло Губерта та здобув чемпіонський пояс IBO Intercontinental у своїй ваговій категорії. Загалом Русаль здобув 23 перемоги у 27-ми поєдинках, з них 19 – нокаутом.

Свій останній бій хлопець провів у 2012 році, програвши поляку Даріушу Секі. У 2022 році Віталій доєднався до ЗСУ та пішов захищати Батьківщину на війну проти Росії.

Хто загинув через війну в Україні?