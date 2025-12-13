Чимало українських атлетів доєднались до ЗСУ та пішли на фронт. На жаль, не всі з них повертаються додому живими, повідомляє 24 Канал з посиланням на тренера Олександра Ліхтера.
Що відомо про Віталія Русаля?
Про чергову втрату стало відомо зі світу боксу. В боротьбі за незалежність України загинув відомий боксер Віталій Русаль, про що розповів його персональний тренер.
Деталі смерті 45-річного українця наразі невідомі. Олександр Лухтер також поділився у себе в соцмережах одним з архівних боїв за участі Віталія.
Русаль є уродженцем Запоріжжя. Професійну кар'єру він розпочав у 2003 році та виступав у першій важкій вазі. Вже через п'ять років після цього Віталій здобув свій головний трофей.
Українець переміг угорця Ласло Губерта та здобув чемпіонський пояс IBO Intercontinental у своїй ваговій категорії. Загалом Русаль здобув 23 перемоги у 27-ми поєдинках, з них 19 – нокаутом.
Свій останній бій хлопець провів у 2012 році, програвши поляку Даріушу Секі. У 2022 році Віталій доєднався до ЗСУ та пішов захищати Батьківщину на війну проти Росії.
Хто загинув через війну в Україні?
- Раніше пресслужба ШВСМ повідомляла, що на війні загинув український хокеїст Олександр Ніконов. Він мав звання сержанту ЗСУ та залишався гравцем клубу ХК "ШВСМ".
- Також у листопаді на фронті загинув український дзюдоїст Андрій Сіробаба. Кандидат у майстри спорту віддав своє життя під час бойового завдання на Луганщини.
- На жаль, Росія забирає життя цивільних громадян також. Місяць тому російська армія завдала удару по місту Берестин, де вбила 17-річну чемпіонка України з кікбоксингу.