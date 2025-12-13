Після того ходило чимало чуток щодо його можливого бою з епатажним шоуменом Джейком Полом. Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін напередодні висловився про ймовірність розвитку таких подій, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказав Лапін про бій Усик – Пол?

Представник Усика зізнався, що дійсно були розмови про поєдинок з американцем. Однак до конкретики вони так і не призвели.

Усик проти Джейка Пола в боксі? Неможливо. Ви навіть не можете уявити собі бій новачка в боксі проти абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Були деякі розмови про поєдинок за правилами ММА, але далі битви поглядів справа не зайшла,

– розповів Лапін.

Зазначимо, що Джейк після бою Усик – Дюбуа вийшов на ринг і кинув виклик українцю, а згодом вони провели битву поглядів. Були розмови, що бійці можуть зійтися в октагоні, проте наразі обидва мають інші плани.

Пол уже 19 грудня проведе свій найбільший поєдинок у кар'єрі. Він битиметься з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа в Маямі.

Лапін вважає, що після цього кар'єра американця в боксі буде завершена.

"Джейк Пол продає себе краще за будь-кого, саме тому всі хочуть битися з ним. Крім того, у нього великий контракт із Netflix. Але реальність проста: 19 грудня буде останнім днем його боксерської кар'єри. Різниця в рівнях занадто велика, у нього немає жодних шансів", – сказав Сергій.

Які плани в Усика?

Натомість Олександр у листопаді відмовився захищати титул WBO проти Фабіо Вордлі. Він звільнив пояс, який тепер належить британцю.

Після цього українець заявив, що хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера. Поки про нього не оголосили офіційно, але сторони вже активно ведуть перемовини й очікується, що битва відбудеться навесні 2026 року, а на кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

До слова. Напередодні Джозеф Паркер висловився про битву Усик – Вайлдер. Він вважає фаворитом українця, проте заявив, що у "Бронзового бомбардувальника" також є шанси.

Зазначимо, що американець востаннє виходив на ринг у червні. Він у сьомому раунді нокаутував Тіррелла Герндона.

Що відомо про Джейка Пола?