Чимало боксерів постійно кидають йому виклики та хочуть перевірити свої сили з головною зіркою надважкого дивізіону. Напередодні про можливий бій з українцем висловився й колишній об'єднаний чемпіон світу у крузервейті Мурат Гассієв, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу IBA Pro Boxing.

Що сказав Гассієв про бійку на вулиці з Усиком?

Росіянин розповів, як закінчилася б їх очна битва не в ринзі, а на вулиці. Він упевнений, що неодмінно б узяв гору в такому протистоянні.

Це був би хороший бій. Він з України, я з Росії, і ми маємо однакову ментальність, вуличну ментальність. Немає сумнівів, що він теж має багато вуличних боїв. Не зараз, але раніше – безперечно. Хто б переміг? Я сказав би, що на вулиці я непереможний,

– сказав Гассієв.

Зазначимо, що Усик і Гассієв раніше билися між собою. Це сталося в липні 2018 року, а на кону стояло звання абсолютного чемпіона у крузервейті.

Тоді Олександр у Москві декласував росіянина. Він переміг розгромно за очками одноголосним рішенням суддів – 120:108 та двічі по 119:109.

До слова. Обидва бійці після тієї битви у 2018 році вирішили піднятися у хевівейт. Олександр Усик підкорив дивізіон, двічі ставши абсолютом, а росіянин так і не зміг здобути бодай один пояс повноцінного чемпіона світу.

Раніше Гассієв також розповідав, хто може здолати Усика. Він вважає, що є чимало боксерів, які наразі здатні перемогти українця.

Що відомо про Гассієва?