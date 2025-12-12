Немало боксеров постоянно бросают ему вызовы и хотят проверить свои силы с главной звездой супертяжелого дивизиона. Накануне о возможном бое с украинцем высказался и бывший объединенный чемпион мира в крузервейте Мурат Гассиев, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу IBA Pro Boxing.

Что сказал Гассиев о драке на улице с Усиком?

Россиянин рассказал, как закончилась бы их очная битва не в ринге, а на улице. Он уверен, что непременно бы одержал верх в таком противостоянии.

Это был бы хороший бой. Он из Украины, я из России, и мы имеем одинаковую ментальность, уличную ментальность. Нет сомнений, что он тоже имеет много уличных боев. Не сейчас, но раньше – бесспорно. Кто бы победил? Я бы сказал, что на улице я непобедим,

– сказал Гассиев.

Отметим, что Усик и Гассиев ранее дрались между собой. Это произошло в июле 2018 года, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона в крузервейте.

Тогда Александр в Москве деклассировал россиянина. Он победил разгромно по очкам единогласным решением судей – 120:108 и дважды по 119:109.

К слову. Оба бойца после той битвы в 2018 году решили подняться в хевивейт. Александр Усик покорил дивизион, дважды став абсолютом, а россиянин так и не смог завоевать хотя бы один пояс полноценного чемпиона мира.

Ранее Гассиев также рассказывал, кто может одолеть Усика. Он считает, что есть немало боксеров, которые сейчас способны победить украинца.

Что известно о Гассиеве?