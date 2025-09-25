По мнению Мурата Гассиева, любой боксер сумел бы нанести поражение Александру Усику. Российский боксер принял во внимание бойцов, которые есть среди 10-20 лучших в мире, передает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "Спорт-Экспресс"
Кто бы мог победить Усика по мнению Гассиева?
По его словам, иногда достаточно одного мощного удара, чтобы нанести сопернику поражение.
Любой, абсолютно любой. Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Парни весят более 100 килограммов. Можно просто пропустить один сумасшедший удар – и все. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул,
– сказал Гассиев.
По мнению россиянина, результат Усика говорит сам за себя, но Гассиев не исключает варианта, что в один момент все может кардинально измениться.
Также Гассиев предположил, возможно ли перебоксировать Усика. Мурат рассказал, что все зависит от подготовки, морального настроя и физической формы. Он не считает Александра неуязвимым боксером, которого невозможно одолеть.
К слову. Усик дрался против Гассиева 21 июля 2018 года в Москве. Украинский боксер победил россиянина по единогласному решению судей: 120-108 и 119-109 (дважды).
Отметим, что Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring. Александра сбросил с вершины Теренс Кроуфорд, который 13 сентября 2025 года одолел Сауля Альвареса.
Что известно о Мурате Гассиеве?
- 31-летний российский боксер, который дебютировал на профи-ринге в сентябре 2011-го.
- С тех пор Гассиев провел 33 боя в профессионалах, в которых одержал 32 победу (25 – нокаутом), потерпев 2-х поражений. Еще один поединок был таким, что не состоялся (данные BoxRec).
- Мурат потерпел поражения от Александра Усика и Отто Валлина.