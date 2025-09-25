По мнению Мурата Гассиева, любой боксер сумел бы нанести поражение Александру Усику. Российский боксер принял во внимание бойцов, которые есть среди 10-20 лучших в мире, передает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "Спорт-Экспресс"

Кто бы мог победить Усика по мнению Гассиева?

По его словам, иногда достаточно одного мощного удара, чтобы нанести сопернику поражение.

Любой, абсолютно любой. Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Парни весят более 100 килограммов. Можно просто пропустить один сумасшедший удар – и все. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул,

– сказал Гассиев.

По мнению россиянина, результат Усика говорит сам за себя, но Гассиев не исключает варианта, что в один момент все может кардинально измениться.

Также Гассиев предположил, возможно ли перебоксировать Усика. Мурат рассказал, что все зависит от подготовки, морального настроя и физической формы. Он не считает Александра неуязвимым боксером, которого невозможно одолеть.

К слову. Усик дрался против Гассиева 21 июля 2018 года в Москве. Украинский боксер победил россиянина по единогласному решению судей: 120-108 и 119-109 (дважды).

Отметим, что Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring. Александра сбросил с вершины Теренс Кроуфорд, который 13 сентября 2025 года одолел Сауля Альвареса.

Что известно о Мурате Гассиеве?