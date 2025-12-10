Аналітик Гарет Девіс висловився про рішення Усика битися з Вайлдером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Що Девіс казав про бій Усик – Вайлдер?

Експерт вважає, що Усик поєдинком проти Вайлдера може закрити цілу епоху. Він пригадав, що український боксер двічі перемагав Даніеля Дюбуа, Тайсона Ф'юрі, а також Ентоні Джошуа.

Він також вважає, що бій Усик – Вайлдер є абсурдним. Проте український чемпіон має повне право робити те, що хоче.

Я не заперечую проти бою емоційно чи психологічно. Це абсурдний бій на папері, так, Усик виграє легко, адже Вайлдер не та сила, що три роки тому. У мене немає проблем із боєм, якщо цього хоче Усик, але WBC повинен дотримуватися правил. Крім того, Усик на цьому етапі не потребує поясів. Він визнаний номером один у дивізіоні,

– заявив Девіс.

Відзначимо, що нещодавно Джозеф Паркер висловився про бій між Усиком та Вайлдером. Новозеландський боксер оцінив шанси боксерів в очному протистоянні.

Що Паркер сказав про бій Усик – Вайлдер?

Колишній чемпіон світу назвав Усика фаворитом у поєдинку проти Вайлдера. Він також підкреслив, що американець має чудовий удар, а хороших панчерів не можна списувати з рахунків.

"Вайлдер завжди має шанс. У нього завжди є цей солідний удар правою. Насправді тут все залежить від Усика – чи захоче він стояти там і бути спійманим ударом правою, чи захоче вийти та показати свої боксерські навички. Якщо Усик продемонструє те саме, що він показував у попередніх боях – у нього будуть чудові шанси", – висловився боксер.

Усик – Вайлдер: що відомо про протистояння?