Серед них був і відомий представник спорту Микола Кушнарьов. Він був волейболістом клубу Буревісник-ШВСМ, повідомляє 24 Канал із посиланням на 0462.

Читайте також "Молодець, містере Трамп": чемпіонка Європи відреагувала на знищення росіянами спортзалу в Сумах

Що відомо про Миколу Кушнарьова?

Спортсмен отримав серйозну травму плеча в сезоні-2013/2014, після чого завершив виступи на професійному рівні. Він одразу розпочав нову кар'єру, але тепер уже військову.

Кушнарьов вступив до лав Національної гвардії України у 2014 році. Він тривалий час працював в охороні Чорнобильської АЕС, де й зустрів початок повномасштабного вторгнення.

У перший його день росіяни окупували цей стратегічно важливий об'єкт, а колишній спортсмен опинився у полоні. За весь цей час Миколі вдалося написати своїй дружині лише два листи – у вересні 2022 року та у серпні 2025.

Протягом цього жахливого періоду спортсмена намагалися зламати, а російські пропагандисти навіть зняли відео з ним. Вони переконували Кушнарьова в тому, що він нібито не потрібний Україні, проте в інтерв'ю волейболіст не сказав жодного поганого слова про рідну країну.

Весь цей час його дружина Наталія регулярно ходила на акції на підтримку полонених. На щастя, вони знову змогли побачитися.

До слова. Микола Кушнарьов чотири роки виступав у складі чернігівського клубу Буревісник-ШВСМ. Найкращими результатами команди ставали четверті місця в Суперлізі в сезонах 2012/2013 і 2013/2014.

Нагадаємо, що напередодні ще один ексгравець Буревісника-ШВСМ повернувся з полону. Микита Каліберда потрапив у неволю навесні 2022 року, під час оборони Маріуполя.